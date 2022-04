Rama: Na duhet President normal dhe përbashkues! Meta, skandaloz dhe i papërsëritshëm

Shpërndaje







10:15 19/04/2022

Grupi parlamentar socialist starton sot procesin e identifikimit të kandidaturës për Presidentin e ri të Republikës. Në mbledhjen që u zhvillua ditën e sotme, ka mbajtur fjalën e tij edhe Kryeministri Edi Rama.

Kreu i qeverisë tha se, “për herë të parë PS ka mundësinë që ta zgjedhë e vetme Presidentin/en e Republikës, çka do të thotë se për herë të parë PS ka gjithë përgjegjësinë për cilësinë e kandidaturës”.

Ndërkohë ai u shpreh se Ilir Meta në postin e Presidentit ka qenë më skandalozi dhe “më i papërsëritshmi në llojin e vet”. Kreu i qeverisë teksoi se zgjedhja e Metës në krye të shtetit ishte një zgjedhje me detyrim-përcaktim.

“Ajo çka e bën këtë moment shumë përcaktues për karakterin, për ambicien dhe profilin e PS është se nuk mjafton thjesht të zgjedhim një person që do të ishte më i përshtatshëm për atë rol se sa Ilir Meta. Është që të zgjedhim një figurë për të luajtur në 5 vitet e ardhshme rolin e kreut të shtetit, që të rrezatojë normalitet, që të ketë integritet, të garantojë respekt të ndërsjellë mes institucionit të Presidentit të Republikës dhe aleatëve tanë strategjikë, partnerëve tanë, miqve të Shqipërisë. Që të sigurojë gjithashtu një nivel profesionalizmi në adresimin e të gjithë çështjeve që lidhen me Presidentin e Republikës dhe të përçojë frymë përbashkuese për qytetarët përtej bindjeve të tyre politike dhe dallimeve mes tyre. Këtu sfida vështirësohet dhe përzgjedhja është shumë më e ngushtë se sa do të ishte në një sy të parë përzgjedhja e një pasuesi të presidentit më skandaloz që ka njohur historia e atij institucioni dhe të presidentit më të papërsëritshëm të llojit të vet që Shqipëria ka pasur taksiratin të ketë mbi krye. Zgjedhja e Ilir Metës President ishte një zgjedhje me detyrim-përcaktim për ne që nuk i kishim votat për të zgjedhur Presidentin e Republikës dhe gjendeshim në një kontekst politik të jashtëzakonshëm po të kemi parasysh që mungonte opozita zyrtare në sallë. Në ato kushte zgjodhëm një president për opozitën, por duke menduar askohe që do të ishte dhe një president për Shqipërinë. Rrjedha e ngjarjeve tregoi krejt të kundërtën për Shqipërinë dhe shqiptarët. Natyrisht i dha vendit një president i cili ishte shëmbëlltyra më e keqe e opozitës më të keqe që ky vend ka pasur qysh prej vitit 1991”, tha Rama.

Rama: Na duhet një president normal

Presidenti i ri duhet të jetë fillimisht një njeri normal. Kështu u shpreh këtë të martë Kryeministri Edi Rama, i cili tha se për të gjetur një kandidaturë të një njeriu normal “duhet të nisemi nga e kundërta e Ilir Metës”.

“...A dhe Zh mes gërmave tjera të përcaktimit të kësaj figure duhet të jetë një njeri normal. Na duhet një njeri normal në krye të shtetit. Na duhet një president normal/e. Për të gjetur një kandidaturë të një njeriu normal duhet të nisemi nga e kundërta e Ilir Metës dhe të kërkoni pastaj dhe me siguri do të gjeni jo pak. Pastaj për të tjerat, për të gjetur kandidaturën më të përshtatshme mes kandidaturave të njerëzve normalë do të avancojmë në fazën tjetër“, tha Kryeministri.

Rama: Ligj për presidentin dhe sistemin e titujve/medaljeve

Kryeministri Edi Rama njoftoi këtë të martë se paralelisht me zgjedhjen e presidentit të ri, do të futet në proces edhe ligji për Presidentin. Sipas Ramës, kreu i ri i shtetit do të ketë një ligj që do të rregullojë veprimtarinë e tij.

Një tjetër ligj që pritet të kalojë qeveria do të jetë edhe ai për titujt dhe medaljet. Kryeministri Rama thotë për Metën se është presidenti “me tonelatat më të larta të teneqeve të shpërndara në Shqipëri” dhe se dekoron të vdekurit.

Prandaj për të, kjo gjë duhet rregulluar në mënyrë që shqipëria të jetë shtet serioz.

“Paralelisht për zgjedhjen e presidentit do të fusim në proces edhe ligjin e presidentit. Presidenti që do të zgjidhet do të hyjë në zyrë duke pasur edhe një ligj që rregullon veprimtarinë e vet. Na takon ta bëjmë këtë ashtu sikundër edhe ligjin që Taulanti e përmendi duke ironizuar me të drejtë qeverinë për medaljet. E kemi gati. Nuk e kemi futur në procesin e miratimit sepse do të ishte përsëri e kotë që ta bënim këtë pa u larguar fillimisht presidenti me tonelatat më të larta të teneqeve të shpërndara në Shqipëri qysh prej kur Shqipëria ka hyrë në epokën e bronzit. Kemi të vetmin sistem pa sistem titujsh dhe medaljesh në botë. Grupi i punës që ka hartuar projektin ka studiuar të gjitha kontinentet me kërkesën tonë që të kemi një studim të plotë për sistemin. Në të gjitha kontinentet nga Britania në Japoni, nga Polonia në Australi, nga Nigeria në Brazil, sistemi i titujve dhe medaljeve është sistem i njohur dhe është o njëri, o tjetri. Shqipëria bën përjashtim flagrant nga kjo. Është i vetmi vend në botë ku falë Ilir Metës dekordohen të vdekurit. Në logjikën e sistemit të titujve dhe medaljeve bën edhe një shkelje më të madhe se në shkeljen e Kushtetutës në sensin e antilogjikës. Ilir Meta e ka bërë Shqipërinë qesharake me dekret presidencial. Edhe kjo do të ndryshojë. Është shumë e rëndësishme për shtetin, për seriozitetin e një shteti. Do të kemi një shtet më serioz duke pasur një figurë më serioze për President apo Presidente. Duke pasur një sistem titujsh dhe medaljesh serioz siç e ka çdo vend”, tha Rama.

Rama: Marrim në konsideratë propozimet e arsyeshme të opozitës

Pasi deputetët e Partisë Socialiste dhanë 3 propozimet e tyre për emrin e Presidentit të ri të Republikës, Kryeministri Edi Rama u shpreh se 3 përfaqësuesit e mazhorancës duhet të bisedojnë me pjesën tjetër të Kuvendit dhe nëse do të ketë propozime të arsyeshme ato do të merren në konsideratë.

“Ajo që mbetet është që Taulanti me ministren dhe me Sekretarin e Përgjithshëm të bëjnë pjesën tjetër të procesit me pjesët e tjera të kuvendit, natyrisht duke ofruar të gjithë disponibilitetin dhe nëse patjetër do të kemi propozime të arsyeshme prej atyre nuk kemi asnjë arsye mos t’i marrim në konsideratë. Nuk na duhet një president për PS, por për Shqipërinë dhe PS ka detyrimin që t’i japë Shqipërisë një president, që edhe partitë e të cilës nuk e kanë votuar në rast se nuk e kanë votuar të ndihen të qetë se kanë një njeri normal aty. Është shumë e rëndësishme kjo sado e çuditshme të duket. Kemi pasur probleme me normalitetin e presidentëve të fundit, por sidomos me këtë aktualin kemi thyer një nga rekordet e anormalitetit. Besoj që përfshirja e të gjithëve do të jetë shumë pozitive”, tha Rama.

Kreu i qeverisë u shpreh ndër të tjera se “Duhet të shohim mundësinë që të hyjë në raundet e para që të hyjmë më shumë se një kandidaturë në rastet kur gjendemi në kushtet kur kemi më shumë se një kandidaturë që na duket e arsyeshme”. /tvklan.al