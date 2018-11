Rama-Metës: Krisjen të mos e çojmë në thyerje

Nga foltorja e Kuvendit, Kryeministri Edi Rama i bëri thirrje të martën Presidentit Ilir Meta që të shfaqë dëshirën dhe durimin që krisjen mes tyre të mos e çojë në thyerje.

“Krisja në këtë rast nuk është personale dhe as politike, krisja është Kushtetuese. Ne që jemi këtu, mishërimi i vullnetit të popullit sovran do të bëjmë çmos për ta ngjitur. Uroj që të gjejmë edhe nga ana e Presidentit të Republikës dëshirën dhe durimin për të mos e çuar krisjen në thyerje, që sigurisht nuk do të jetë fundi i botës, por patjetër është në të mirën e vendit dhe të të gjithëve bashkë që ta shmangim. Është e shmangshme.”

Megjithatë, Rama tha se kjo nuk është pengesë e pakapërcyeshme për ta.

“Ne duhet të kemi detyrimin për t’i dhënë zgjidhje me mirëkuptim. Nëse edhe Presidentit të Republikës nuk do t’i mungojë dëshira për mirëkuptim, kjo krisje zhduket në pak kohë. Sidoqoftë ne do t’i bëjmë hyzmetin këtij procesi dhe do të vazhdojmë komunikimin me Presidentin”.

Lidhur me arsyen e mosdekretimit të Sandër Lleshit në postin e Ministrit të Brendshëm nga ana e Presidentit, ku duket se ka nisur edhe e gjithë krisja mes tyre, Rama tha “Mos o Zot, mos qoftë ajo që unë ende nuk e besoj që ma kanë dëgjuar veshët në takimin me të. Madje jam gati të pranoj se kam unë problem me veshët përpara se të pranoj se ma ka thënë Presidenti i Republikës mua atë arsye… Mirë se të vijë Presidenti dhe ta na rrëfejë me dyer të mbyllura a të hapura, gjithçka që e ka mbajtur përbrenda me shumë gjasë, pa arritur të ma thotë edhe mua në sy, por mos qoftë ajo që më ka thënë mua. Larg Qoftë! Sepse çdo gjë mund ta përballoj, por një President qesharak nuk e përballoj dot për atdheun tim.”

“Durimi për të gjetur një zgjidhje shumëkujt i ngjan si pamundësi, vendosmëria në arritjen e qëllimit shumëkujt mund t’i ngjajë si vetëngushëllim, për sa kohë Presidenti i papranueshëm për ne qëndron përballë nesh si fakti i kryer. Por më besoni se nuk është kështu. Koha më ka mësuar të mos e them fjalën e fundit të parën dhe vendi më ka mësuar ta respektoj radhën e lëvizjeve. Sot le të votojmë shkarkimin e Fatmir Xhafajt, të cilin e falenderoj për kontributin që dha. Më pas do të vendosim në qeveri, ministrin e Brendshëm të refuzuar nga Presidenti për dekretim, natyrisht si zv/ministër dhe do t’i japim disa ditë kohë, jo vetëm Presidentit të Republikës, që ta bluajë këtë çështje dhe të punojë për të krijuar bindje të plotë, por edhe vetes, për të hedhur hapin tjetër”, tha Rama.

“Gjeneral Sandër Lleshi, që nga sot do të drejtojë Punët e Brendshme të Shqipërisë, kam shumë besim se jo vetëm nuk do të zhgënjejë askënd me punën e tij, por do t’i japë një shtysë të fortë dhe të domosdoshme punëve të brendshme.”/tvklan.al