Rama: Ministria e Brendshme të marrë të gjithë printerat dhe letrat nga zyrat e Gjendjes Civile

12:40 27/04/2022

Kryeministri i vendit, Edi Rama është shprehur se i ka kërkuar Ministrisë së Brendshme që të marrë të gjithë printerat dhe letrat nga zyrat e Gjendjes Civile.

Rama thotë se kjo do bëhet me qëllim që të ju kursehet kohë qytetarëve dhe para shtetit.

Përkthyer në shifra, kryeministri Rama tregon se nga pagesat e sporteleve, u janë kursyer njerëzve 7 milionë euro vetëm për letrat.

Edi Rama: I kam kërkuar në një mbledhje parapërgatitore për këtë, para 2 ditësh sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Brendshme që Ministria e Brendshme duhet të marrë të gjithë printerat dhe të gjitha letrat nga zyrat e Gjendjes Civile, komplet. Dhe në zyrat e Gjendjes Civile nuk do të ketë më printera dhe nuk do të ketë letra në mënyrë që të mos ketë më asnjë mundësi për të prodhuar certifikata me letër sepse nuk ka nevojë. Është humbje kohe për njerëzit, është para për shtetin, është para dhe për njerëzit. Janë 7 milionë euro që janë kursyer vetëm nga ato pagesat e vogla të sporteleve për të marrë letra. Vetëm për letrat u janë kursyer njerëzve 7 milionë euro, do ju kursehen dhe më shumë./tvklan.al