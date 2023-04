Rama: Mjekët do paguhen mbi 111 mijë Lekë

18:03 05/04/2023

Kryeministri: Kjo është paga më e lartë në rajon për bluzat e bardha

Paga e mjekëve do të shkojë në mbi 111 mijë Lekë, ndërsa e infermierëve mbi 72 mijë Lekë. Kështu u shpreh Kryeministri Rama gjatë takimit me bluzat e bardha duke theksuar se ky është vetëm fillimi

“Paga do të shkojë tek 111 mijë Lekë ashtu sikurse paga e infermierëve do të shkojë në 72,118 Lekë. Por, ky është hapi i parë në harkun midis dy Prillave tani dhe Prillin tjetër do ta plotësojmë kuadrin. Mjekët për momentin nuk do të kërkojnë më shumë shpresoj, sepse specialistët në QSUT do ta kenë pagën 174 mijë Lekë, por mjekët e përgjithshëm do të shkojnë në 131/672 Lekë dhe infermierët në 87,109 Lekë.”

Kjo rritje historike e pagës sipas Kryeministrit është më e larta në rajon.

“Me këtë rritje shkojmë në nivelin e lartë të rajonit. Nuk na thotë më njeri, as të rinjtë që duan më shumë edhe pse për shkak të moshës kanë bërë më pak, por kështu ka ardhur koha të rinjtë duan më shumë, të thonë janë më shumë këtu e atje.”

Këtë rritje page do ta kenë zili tha Rama edhe mjekët që janë larguar drejt Gjermanisë

Në përfundim të fjalës Kryeministri Rama tha se mbështetja ndaj bluzave të bardha do të vijojë, sikurse dhe përmirësimi i kushteve të punës së tyre.

