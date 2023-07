Rama nderon Bill Clinton me “Yllin e Mirënjohjes”

Shpërndaje







23:11 03/07/2023

Ish-Presidenti amerikan në Tiranë për herë të parë

“I konsideruar si mik i shqiptarëve, presidenti i 42-të i SHBA-ve, Bill Clinton, vizitoi për herë të parë Shqipërinë”.

Në aeroportin “Nënë Tereza” e priti kryeministri Edi Rama.

Në nderim të tij, flamujt shqiptar dhe amerikanë valviteshin në rrugët e kryeqytetit. Ndërsa në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” u organizua ceremonia e pritjes, nën masa të rrepta sigurie.

Me ftesë të kryeministrit Rama, kësaj ceremonie historike iu bashkuan edhe opozitarët.

Nuk munguan figura të rëndësishme nga media, arti dhe kultura.

Nën ritmin e dy himneve kombëtarë, të SHBA dhe Shqipërisë, presidenti Bill Clinton së bashku me kryeministrin Rama, iu bashkuan ceremonisë.

Pritja e shqiptarëve, të cilët kishin mbushur bulevardin e la pa fjalë presidentin Clinton.

“Jam pa fjalë. Mendoj se po të kisha një gjykim të shëndoshë nuk do të thosha asgjë. Jam me të vërtetë pa fjalë. Dua t’ju falënderoj për këtë moment që do ta ruaj si një thesar për jetën time”.

Bill Clinton mbajti një fjalim të gjatë, të cilin e nisi me elementë nostalgjikë, ndërsa kryeministri Rama zgjodhi ta dëgjonte nga shkallët e kryeministrisë.

“Kur isha i ri dhe studioja luftën e ftohtë, botën komuniste, e shihja Shqipërinë në hartë dhe paraqitej si një mister i pamatë, e mbyllur ndaj botës. Më kujtohet kur isha 18-vjeç dhe i thoja vetes a do shkojë ndonjëherë aty, pyes veten si do jetë, dhe kurrë nuk ma merrte mendja se do vija si president”.

Kosova, mbetet për presidentin Clinton një pikë e dobët edhe sot në moshën 76-vjeçare. Për situatën në veri, nuk mund të mungonte një mesazh.

“Ka një mosmarrëveshje që po ndodh tani në Kosovë që do doja që të mos kishte ndodhur kurrë. Nuk është më vendimi im, por kosovarët i krijuan ato katër qyteza në të mirë të serbëve për t’u dhënë katër kryebashkiakë më tepër. Gjëja e vërtetë që duhet të bëjmë është që ta ndalim këtë marrëzi. Çfarë çështje e madhe politike mund të avancohet duke pasur tension?”

Shqipërisë i vlerësoi arritjet, por edhe përgjegjësitë për të përparuar edhe më shumë.

“E di që keni ende probleme ekonomike, jemi të vetëdijshëm se ka sfida për të cilat duhet t’i bashkohen të tjerët për t’iu ndihmuar. Jeni njerëz, nuk mund të jeni të përsosur, por mund të jeni në anën e duhur të historisë.”

Ndërsa për kryeministrin Rama, Bill Clinton është presidenti më shqiptar në Amerikë.

“Ju jeni presidenti më shqiptar që mund të gjenim ndonjëherë në Amerikë, vendi juaj në zemrën e kombit tonë është aty ku qëndron miku më i madh i nderit”.

Sipas kryeministrit shqiptar, Bill Clinton përcaktoi të ardhmen e Kosovës dhe Ballkanit.

Një autobus me flamujt amerikan dhe shqiptar, kishte dhe surprizën e veçantë të kryeministrit Rama për presidentin e SHBA-së. Të rinj, djem e vajza të reja, nga Mitrovica, Rahoveci, Podujeva dhe çdo krahinë tjetër e Kosovës.

Presidenti i 42-të i SHBA-së është nderuar nga kryeministri Edi Rama me medaljen e ‘Yllit të Mirënjohjes Publike’, çmimi më i lartë që jepet nga Kryeministria.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe ish-presidentët Alfred Moisiu, Rexhep Meidani dhe Bamir Topi, me të cilët Bill Clinton zhvilloi një takim pas dekorimit. Për arsye shëndetësore, mungoi Presidenti i Republikës Bajram Begaj, por që përshëndetjet ia përcolli përmes rrjeteve sociale.

Bill Clinton gjatë kohës së mandatit të tij si president i SHBA ndikoi për ndërhyrjen e NATO-së në Luftën e Kosovës në vitin 1999, çka detyroi presidentin e atëhershëm të asaj që kishte mbetur nga Jugosllavia Sllobodan Millosheviç të pranonte kushtet e një marrëveshjeje për t’i dhënë fund fushatës së tij ushtarake kundër UÇK. Këto vendime e shndërruan Bill Clinton-in në presidentin amerikan më të dashur për të gjithë shqiptarët.

Klan News