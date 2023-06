Rama nderon Kim me “Yllin e Madh të Mirënjohjes Publike”: Bëri më shumë se të gjithë ambasadorët e tjerë

15:32 28/06/2023

Me një postim të pazakontë kryeministri i ka dhënë lamtumirën ambasadores Yuri Kim që mbylli misionin e saj duke qëndruar përtej mandatit 3-vjeçar.

Për herë të parë Edi Rama ka vendosur të bëjë publikisht një analizë të marrëdhënies që në optikën e tij ambasadorja amerikane pati në mënyrën më aktive të mundshme me të gjithë politikën, drejtësinë, por dhe publikun shqiptar.

“Ndryshe nga gjithë të tjerët, ajo nuk ndenji një ditë pa u shfaqur, sa ekran më ekran, e vrenjtur edhe kur buzëqeshte, sa në Instagram, e qeshur edhe kur peizazhet nga Shqipëria ishin të vranëta, e sa përmes cicërimave, ku ëmbëlsisht serioze e ku seriozisht të hidhura, nga frëngjia e Twitterit, sa në rrugët e jetës politike në Tiranë, ku me dylbi e me pushkë në stërvitjet ushtarake, ku me shpatë në brez në mbledhjet e organeve të drejtësisë, ku me lot në sy për viktimat e Armikut të Padukshëm, ku me helm në gjuhë për armiqtë e Reformës në Drejtësi, e ku me llokume e raki për komisionin multipartizan të Reformës Zgjedhore; herë si kalorëse e të gjithëpushtetshmit, herë si hije e pushtetit dhe herë si bebisiter e kundërshtarëve të pushtetit, për të dhënë mesazhe të mirëkuptuara, sa në këmbë mes fëmijëve në Tropojë për të nënvizuar se Amerika s’të njeh për burrë”.

Rama nuk specifikon marrëdhëniet personale me të edhe pse shumë është përfolur për një ftohje vitin e fundit, përpiqet të shpjegojë ulje-ngritjet në raportet që ajo krijonte me te gjithë.

“Yuri Kim u largua duke lënë pas në pamje të parë, miq e armiq, që e deshën apo e urryen, ndërkohë që më pranë të vërtetës është fakti se askush s’e deshi dot pa e urryer asnjëherë dhe asnjë s’e urreu dot pa e dashur qoftë edhe njëherë”.

Por më shumë ndalet të flasë për fuqinë tërheqëse që ka për shqiptarët një ambasador i SHBA i cili komentohet jo pak për protagonizmin në çështje që lidhen sa me qeverisjen e aq me drejtësinë.

“Kush më shumë e kush më pak, ambasadorët e superfuqisë në vendin tonë kanë rënë në kurthin e ëmbëlsisë admiruese të Shqipërisë, ku Amerika shihet si Arusha e Madhe në qiell dhe një ambasador amerikan trajtohet kudo ku shkon, si mik i rënë nga qielli, e për rrjedhojë fatale bie brenda dhe ndjehet si një Zot në tokë, i cili duhet të jetojë e të veprojë në emër të popullit shqiptar, të bëhet jo vetëm zëdhënësi i halleve të tij, po edhe luftëtari që për llogari të tij përleshet me padrejtësitë, fshikullon të pushtetshmit, godet të paudhët, poshtëron të pandreqshmit, një lloj gjykatësi suprem, i cili merr frymë me detyrimin moral karshi njerëzve të thjeshtë që të kontestojë deri edhe vetë vendimet e gjykatave. E tmerrshme në dukje, po jo edhe aq në fakt, sepse për ta vlerësuar si duhet rolin e ambasadorëve amerikanë, e posaçërisht të ambasadores që me protagonizmin e saj të veçantë na doli edhe në ëndërr, e më shtyu t’i shkruaj edhe këto radhë, duhet bërë pyetja, “A do të ishte më mirë sikur të mos ishin fare dhe sikur në vend se të zhytej me kokë, në vorbullën e jetës politike e institucionale të vendit, Yuri të qëndronte si sfinks mbi kodrën e butë të Rrugës së Elbasanit?”…. Unë them jo, padiskutim jo. Përkundrazi”.

E pavarësisht sa rreshton mbi perceptimin publik për ambasadoren Kim që pranon se diplomatikisht mund të konsiderohen skandaloze, Rama lajmëron se i ka dorëzuar asaj “Yllin e Madh të Mirënjohjes Publike” për dashurinë për Shqipërinë që tregoi gjatë mandatit të saj. Medalje që Tv Klan mëson se ia ka dorëzuar javën e shkuar pas një darke të organizuar për nder të saj në Kryeministri.

Tv Klan