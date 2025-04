Për Edi Ramën ekonomia e vendit është në rritje të vazhdueshme. Gjatë një takimi me studentë dhe pedagogë të Universitetit të Vlorës, kryeministri tha se prodhimi i brendshëm bruto ka kaluar dyfishimin brenda një decade.

Edhe për investimet në Vlorë kreu i qeverisë foli me gjuhën e shifrave.

Kryesocialisti pasi i bëri një përmbledhje të punës për përmirësimin e sistemit universitar, premtoi hapjen e Akademisë së Aviacionit në Vlorë.

“Na u desh fillimisht të bëjmë një pastrim të madh të sistemit. Kemi mbyllur 40 institucione të arsimit të lartë që vetëm bënin biznes. Sot janë 40 programe të përbashkëta studimi në të 3 ciklet e studimit në bashkëpunim me institucione ndërkombëtare. Janë 90 programe në gjuhë të huaj. Do të hapim në Vlorë Akademinë e Aviacionit dhe synimi është që të jetë një akademi rajonale, ku të kemi edhe studentë të huaj për të përgatitur pilotët për të gjitha llojet e mjeteve të fluturimit, dhe më vjen shumë mirë se kjo është hapur më parë, sepse pastaj duhet të fuqizojmë edhe pjesën tjetër që ka të bëjë me industrinë detare.”

Rama theksoi sërish rëndësinë e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian deri në vitin 2030, të cilën sipas tij vetëm Partia Socialiste mund ta realizojë.

Klan News