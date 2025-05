Takimin e parë elektoral të kësaj të marte në Librazhd, kryesocialisti e nis me ironizimin e deklaratave të drejtuesit të Qarkut të Elbasanit në kampin kundërshtar, Tomor Alizotit.

“Ju kërkoj ndjesë për këto minuta vonese, por kam ardhur me shumë frikë sot. Kam ardhur me shumë frikë dhe gati-gati isha duke u kthyer mbrapsht se ka dalë njëri këtej që do na hajë të gjallë. Edhe thashë, mirëpo nuk e shoh gjëkundi atë. duke parë kaq shumë edhe mua më del pak frika. Më del pak frika se ai kur thotë “do hamë”, ai ha me gjithë mend”, tha Rama.

Më pas Rama u përqendrua vetëm tek programi për 4 vitet e ardhshme dhe krahasimin e bën me çfarë gjeti 12 vjet më parë.

“E kemi gjetur vendin me 3300 euro për frymë në vit, sot jemi në 10.324 Euro dhe do të shkojmë në 15.000 në Shqipërinë 2030. Borxhi ka qenë 70% zyrtarisht, por shumë i lartë në fakt me gjithë borxhin e fshehur, që ne e gjetëm dhe e adresuam dhe sot ne e kemi ulur në 54% që është brenda normës dhe që do të thotë që financat tona, do të thotë se ekonomia jonë janë mbi themele të sigurta”, tha Rama.

Për pensionet premton që kufiri minimal të jetë 200 Euro, por ndërkohë tregon çfarë ka bërë për të përmirësuar jetën e tyre.

“Janë 300 milionë euro në vit, që jepen për kompensime të tjera për pensionistët, janë 80 milionë euro për kompensime të ndryshme mujore, janë 161 milionë euro për bonuse të njëhershme, janë 57 milionë euro për rimbursim barnash”, tha Rama.

Ndryshe nga sa e akuzojnë ai thotë se premtimin për 300 mijë vende pune është premtim i mbajtur.

“Sot këta janë 1 milionë e 327 mijë. Tani nga 1 milionë e 23 mijë, në 1 milionë e 327 mijë sipas aritmetikës që kam mësuar unë në Lice artistik, më duket se janë 300 mijë e diçka më shumë apo jo?”

Lajmëron mbylljen e sagës së rrugës Qukës-Qafë Plloçë.

“Më në fund për pak javë, në fund të verës edhe ajo do hapet dhe do përfundojë, por sa vite u deshën sepse ishte një katastrofë, një projekt skandaloz dhe kështu me shumë projekte të rrugëve po ajo që ishte më e rënda ishte që kompanive nuk i jepeshin lekët”.

Premton më shumë investime për Librazhdin nëse i japin votën për Shqipërinë Europiane në 11 Maj.

“Na duhet që në 11 Maj të jemi sa më të shumtë që të krijojmë një fuqi vendimmarrëse sa më të madhe në Tiranë për të mbyllur negociatat për anëtarësim Bashkimi Europian brenda 2027-ës”, tha Rama.

Tv Klan