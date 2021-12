Rama: Në 2022-shin të mbyllim sportelet. Aplikimet për Kadastrën bëhen online, kush s’përgjigjet do të sanksionohet

Shpërndaje







16:43 02/12/2021

Kryeministri Edi Rama është shprehur se ambicia e qeverisë së tij është që në vitin 2022 të mbyllen të gjitha sportelet.

“Sot do t’ju them që plani ynë është mbyllja e të gjitha sporteleve. Nuk do të kemi më sportele dhe ambicia ime është që në 2022-shin në Shqipëri të mbyllen sportelet se nëse i lemë edhe sportele nga një anë dhe sistemet nga ana tjetër, inercia vazhdon… Ne kemi ende disa punë për të bërë që të garantojmë qytetarin që ta gjejë atë që kërkon në të gjithë spektrin e shërbimeve në telefon ose kompjuter dhe ne do t’i mbyllim sportelet. Ata që janë mësuar të rrinë tek sporteli për të kapur lekë te xhepat e njerëzve për t’i torturuar do ta kenë të mbyllur përpara syve sportelin dhe nuk do të kenë më mundësi të kapin asnjeri dhe do jenë nëër zyra duke marrë nga kompjuteri kërkesat”, tha Rama.

Kreu i qeverisë tha nga Elbasani se sot qytetarët nuk kanë më nevojë të shkojnë tek Kadastra, por mund të bëjnë aplikim online. Është Kadastra sipas Ramës që duhet t’i kthejë përgjigje qytetarit se kur duhet të marrë shërbimin që ka kërkuar. Nëse kjo nuk ndodh, Rama tha, se do të sanksionohen financiarisht dhe administrativisht personat përkatës.

“Nuk ka nevojë të shkojë qytetari, po e them sot me përgjegjësi, nuk ka nevojë të shkojë tek Kadastra. Nuk ka nevojë fare. Thjesht ke nevojë për Kadastrën? Të duhet titulli i pronësisë? Të duhet legalizimi? E bën aplikimin nga kompjuteri dhe është Kadastra që duhet të të thotë hajde merre filan datë. Nëse kadastra nuk ta thotë këtë atëherë ke platformën shqipëriaqëuam.al që për pak javë është ligj dhe në momentin që shkruan dhe thua, ja ku është aplikimi, ja ku është edhe afati që duhet të më vinte përgjigja, nuk e kam përgjigjen, në atë moment me ligj vihet në lëvizje mekanizmi dhe zyra e Kadastrës që nuk të është përgjigjur mban përgjegjësi dhe personi përgjegjës sanksionohet financiarisht, jo vetëm administrativisht”, tha Rama.

Kryeministri ishte në Elbasan ku bëri një takim publik për ligjin për Bashkëqeverisjen dhe platformën antikorrupsion./tvklan.al