Rama në Beograd: Rruga e vetme është dialogu

23:41 07/07/2023

Replika me Vuçiç për draftin e Asociacionit

Nuk ishte edhe aq e qetë konferenca për shtyp mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe Presidentit serb Aleksandër Vuçiç pas takimit që përmbylli turin ballkanik të kryeministrit shqiptar. Kjo u duk kur kreu i shtetit serb e mbylli konferencën pa mbaruar përkthimi për kryeministrin shqiptar.

Vuçiç nuk i pëlqeu që Rama etiketoi si kumbarë të planit franko-gjerman kancelarin Sholz dhe presidentin Makron të cilëve u ka besuar projektin e tij për Asociacionin e komunave serbe.

“Ky është një kontribut i shkruar i cili i është dorëzuar dy kumbarëve të planit franko-gjerman, Presidentit të Francës, Kancelarit të Gjermanisë dhe Presidentit të Këshillit Europian për dijeni. Dhe kaq! Ju takon pastaj palëve ta kërkojnë, ta lexojnë apo mos ta lexojnë, ta konsiderojnë apo mos konsiderojnë”, tha Rama.

“Ata të cilëve u është paraqitur statuti nuk janë kumbarë. Kjo i takon ekipit të Serbisë”, tha Vuçiç.

“Ata janë kumbarë të planit franko-gjerman, jo të statutit”, u përgjigj Rama.

Rama tha se zgjidhja për veriun e Kosovës është ulja e tensioneve ndërsa nuk i kurseu kritikat edhe për mënyrën si po vepron qeveria e Albin Kurtit.

“Unë besoj se tërheqja zvarrë e Asociacionit është gabim strategjik dhe po ashtu është gabim edhe tërheqja zvarrë dhe krijimi i kushteve për serbët e Kosovës për të ushtruar të drejtat e tyre fetare dhe për kishën për të pasur ato që i takojnë brenda kornizës kushtetuese të Republikës së Kosovës. Ashtu sikundër besoj se këmbëngulja për të mbajtur nëpër godina bosh të mbushura me policë kryetarë komunash të cilët u zgjodhën në kushtet e një bojkoti, por nuk mund të vazhdojnë të qëndrojnë duke u kthyer në një tjetër pengesë për zgjidhje, është një tjetër gabim strategjik”, tha Rama.

Vuçiç tha se Serbia kishte bërë gjithçka për çtensionimin, por ishte qeveria e Kosovës që nuk po ndërmerrte hapat e saj.

“Nuk kam problem të takohem me Albin Kurtin, unë kam folur me të gjithë që nga Thaçi dhe kam kërkuar që të gjej zgjidhje. Më pyesni se kur do të shoh Albin Kurtin, por unë nuk e di as ata që janë më afër tij se kur do ta shohin”, u shpreh Vuçiç.

Nëse Rama vuri theksin tek Procesi i Berlinit, Presidenti serb tha se Ballkani i Hapur nuk e ka përmbushur misionin.

“Besoj se ka shumë gjëra që kjo nismë që pati fillesën nga rajoni ndihmoi për t’i sjelle njerëzit me pranë. Do kemi panairin e tretë në nivel europian në nëntor në Beograd”, tha Vuçiç.

Refuzimi i Albin Kurtit për t’u takuar me Edi Ramën të enjten në Prishtinë, mori vëmendjen maksimale edhe në konferencën e Podgoricës me Dritan Abazoviç, i cili u shpreh i gatshëm te presë çdo homolog nga rajoni në zyrën e tij. Edi Rama u përpoq disa herë të tregojë se s’ka asnjë qejfmbetje me Albinin, pasi e mirëkupton gjendjen ku ndodhet në kushtet kur ka mbetur i vetëm.

“Ai ka arsyet e veta, unë nuk dua ta interpretoj pse sepse ai është në një tjetër botë në këtë moment. Kjo bota ku jam unë është më e madhe se ajo bota ku është Albini. Jemi të gjithë së bashku dhe Albini është shkëputur dhe është futur në një botë që është e mbyllur. Duhet respektuar në hallin ku është”, tha Rama.

“Çdo konflikt, qoftë edhe ai politik me ndërkombëtarët nuk është i mirë as për Serbinë, as për Kosovën, por as për rajonin”, tha Abazoviç.

Rama thotë se ndryshe nga Kurti jo vetëm do ta presë në Tiranë si të hënën e 17 Korrikut kur ka thirrur në takim informal liderët e rajonit, por dhe në mes të Tetorit në takimin e Procesit të Berlinit. Në 2 ditë, kryeministri Rama vizitoi 5 vende të Ballkanit Perëndimor, Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Bosnje Hercegovinën, Malin e Zi dhe së fundi Serbinë.

