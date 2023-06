Rama në Bruksel: Nëse Kosova e Serbia nuk bien dakord, pasoja të trishta për të gjithë

15:33 27/06/2023

Pavarësisht kritikave brenda vendit se po ndërhyn në punët e Kosovës, Kryeministri Rama duket i vendosur për të diskutuar me të gjithë aktorët ndërkombëtarë që mund të kenë fuqi për të shtyrë përpara dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit.

Pas dy letrave drejtuar presidentit Macron dhe kancelarit Scholz dhe takimit ditës të hënë me presidentin e Këshillit Europian, edhe në konferencën për shtyp këtë të martë, me shefin e Politikës së Jashtme të BE, Josef Borrel, Rama përsërit rëndësinë që ka inicimi i një konference që ul bashkë Kurtin e Vuçiçin deri në arritjen e dakortësisë.

“Uroj shumë që konferenca që do të zhvillohet me liderët e të dyja palëve do të tërheqë shumë vëmendje dhe do të sjellë liderë nga të dyja palët, nga shtetet anëtare të Bashkimit Europian, nga Amerika dhe të mos t’i lejojmë të largohen nga konferenca pa arritur një marrëveshje të përbashkët. Nëse nuk do të arrijnë këtë gjë, pasojat për të gjithë ne do të jenë të trishta.

Rama shpjegon se arsyeja kryesore e angazhimit të tij për arritjen e dialogut lidhen me fatin e të gjithë rajonit.

“Ne jemi pjesë e një rajoni që ka vuajtur shumë në të kaluarën, i cili nuk mund të ketë një tjetër disavantazh dhe në këtë rajon ngjarjet janë të ndërlidhura ngushtësisht me njëra-tjetrën dhe ne nuk mund të shohim vetëm shtëpinë tonë, pragun tonë dhe të bëjmë vetëm detyrat tona të shtëpisë pa pasur parasysh se çfarë po ndodh me shtetet fqinje dhe se çfarë efektesh shkatërruese mund të ketë përshkallëzimi i situatës, jo vetëm për Serbinë dhe Kosovën, për shtetin e Kosovës dhe të Serbisë, por edhe për të gjithë rajonin”.

Borrel, veç falenderimeve për kontributin që po jep Rama përsërit dhe njëherë se unionit po i sos durimi me dy liderit ndaj kërkon zgjidhje urgjente.

“Palët duhet të gjejnë një mënyrë për të evituar përshkallëzimin e situatës dhe të miratojnë udhërrëfyesin që është vënë në tavolinë javën e kaluar në Bruksel. Jemi të sigurtë që kjo situatë kërkon që të marrim masa në mënyrë të shpejtë, në mënyrë urgjente dhe shtetet anëtare janë dakord me këtë urgjencë dhe e kanë humbur durimin para kësaj situate që po përkeqësohet gjithmonë e më tepër dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme”.

Pas takimeve dy ditore në Bruksel, Rama zbulon dhe qëndrimin e mbajtur nga krerët e unionit lidhur me pozicionin e pakonceptueshëm sipas tyre, që po mban Kosova, duke refuzuar të hedhë hapa konkretë e konstruktivë për qetësimin e situatës, çka për kryeministrin ndihmon vetëm Serbinë.

“Kësisoj Beogradi po ia del të fshihet pas mjegullës gjithnjë e më të dendur, që qasja e pashpjegueshme strategjike e Prishtinës po krijon mes Kosovës dhe bashkësisë euroatlantike, sidomos pas lirimit pa kushte nga Serbia të tre policëve”.

Si Borrel ashtu dhe presidentja e Komisionit Europian, me të cilën u takua këtë të martë i shprehën Ramës vlerësimin për ecurinë në procesin e integrimit. Von der Leyen në Twitter zbuloi se kanë folur për planin e ri të mbështetjes financiare dhe rritjes ekonomike që BE ka për Ballkanin Perëndimor.

