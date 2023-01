Rama në Davos: Ballkani Perëndimor është në mes të Evropës, nuk kemi ndërmend të shkojmë tjetërkund

Shpërndaje







17:02 19/01/2023

Liderët e Ballkanit Perëndimor janë takuar në Davos. Në këtë forum ekonomik botëror mori pjesë dhe kryeministri i vendit tonë Edi Rama.

Komuniteti Politik Evropian (EPC), një nismë e krijuar me iniciativën e presidentit francez Emmanuel Macron, do të mbajë takimin e tij të dytë më 1 Qershor në Moldavi. Gjatë diskutimit në Davos rreth kësaj iniciative kryeministri Rama deklaroi se shtetet e rajonit duhet që të mbështeten me fonde edhe para se të antarësohen në BE edhe pse jo në të njëjtën masë sa shtetet anëtare.

Sipas Ramës Ballkani Perëndimor është në mes të Evropës dhe shtetet tona nuk kanë ndërmend të shkojnë tjetërkund.

Për kryeministrin shqiptar vendi ynë ka më pak influence ruse me 0.07 përqind mbështetje për Putin. Rama ka folur edhe për reformën në drejtësi e cila po jep rezultate konkrete edhe pse masat radikale e lanë vendin pa Gjykatë Kushtetuese. Ai kritikoi BE-në që na fajësoi për vakumin në institucionet e drejtësisë në vend.

Kujtojmë se takimi mes liderëve të Ballkanit Perëndimor ka qenë i mbyllur. Tema e takimit të organizuar nga themeluesit e Forumit Ekonomik Global të Davosit, ishte dialogu në Ballkanin Perëndimor.

Klan News