Në ditën kur nderohen të rënët për atdheun Edi Rama mendon se është dita e duhur për të kuptuar se zgjedhja në 11 Maj është mes dy alternativa që kundërshtojnë njëra-tjetrën. Diferenca që është edhe më e qartë, thotë ai, është në Devoll ku ishte këtë paradite.

“Zgjedhja është shumë e qartë, zgjedhja është midis një grupi rrugeçërish ku krye-rrugaçi sot është në burg për rrahje, ndërkohë që krye-rrahësi nuk është në burg se është deputet dhe midis të gjithë këtyre deputetëve dhe deputeteve që ne ia ofrojmë edhe Devollit edhe Korçës”, tha Rama.

Me deputetin e Devollit, Bledjon Nallbati që u përfshi në një konflikt fizik së bashku me të vëllain këtë fundjavë, Rama u mor gjatë pasi sipas tij është shëmbëlltyra më e mirë e kandidatëve të opozitës.

“Devolli kishte Dritëro Agollin deputet në parlament. Ishte deputet i opozitës ndërkohë që Devolli ka sjellë në parlament një rrugaç të një niveli që unë nuk e di se në cilën vjershë të Dritëro Agollit mund të gjente vend, por ma ha mendja tek fjala “kokëbosh” dhe “trangull” që Driteroi e përdor, ai gjen vend komplet.. Dhe ju e dini shumë mirë se kush është rrugaçi kryesor, apo jo? E dini shumë mirë. Ju e dini shumë mirë që ky rrugaçi dytësor bën si i fortë dhe pse ndihet me shpatulla të ngrohta. Një xhuxh agresiv do bëjë Devollin madhështor bashkë me të vëllanë. Si i thoni, Duçe i thoni? Po pse i thoni Duçe? Ngaqë është i fortë ë?”, tha Rama.

Ndërsa për të përshkruar Berishën, Rama tregon fabulën e babait të tre djemve që më të voglit i la porosi të kujdesej për shëndetin e tij mendor.

““Sapo baba të fillojë të ngatërrojë fjalët e konakut të burrave me fjalët e konakut të grave, ti mos e lër më babën të dali nga shtëpia”. Mirë që gjithë këto vite nuk u gjet asnjë djalë e asnjë mik që t’i thoshte baba bufit lerë këtë muhabet se nuk vazhdon më kjo punë, por sot zogjtë e tij e marrin dhe me tendë se dhe dielli nuk e mban më dot tani, e sjellin vërdallë një njeri të mbaruar, të pashpresë, të dëshpëruar”, tha Rama.

Rama dhe në Devoll prezantoi programin e tij, i cili bën krahasim me të shkuarën, tregon të tashmen dhe flet për të ardhmen. E sa i takon pensioneve pranon se gabimi që po i vuajnë pensionistët sot kanë bërë dhe qeveritë e mëparshme socialiste.

“Këta nuk i bënë sistem pensioneve të Shqipërisë për 20 e kusur vjet, ku është edhe një përgjegjësi e PS së mëparshme, duhet ta themi dhe kërkojnë llogari nga ne”, tha Rama.

Në Qarkun e Korçës sipas Ramës janë investuar në 12 vjet 673 milionë Euro ndaj kërkon që dhe demokratet ta mbështesin për mandatin e 4.

Tv Klan