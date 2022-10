Rama në KIE për raportin e Dick Marty

10:59 12/10/2022

Kryeministri kërkon rishikimin e rezolutës 1782

Rreth orës 15:30 Kryeministri Edi Rama do t’i drejtohet Këshillit të Evropës për afro një orë ku do të kërkojë rishikimin e Rezolutës 1782 (2011) dhe të shpallen të pabazuara akuzat për trafikim të paligjshëm të organeve njerëzore gjatë Luftës Çlirimtare të Kosovës.

Kryeministri shqiptar ka publikuar fotografi të disa viktimave të luftës në Kosovë dhe ka njoftuar për udhëtimin drejt Strasbourgut, për t’iu drejtuar Asamblesë së Këshillit të Europës.

Një kërkesë të tillë kryeministri Rama e parashtroi edhe në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Ai kërkoi nga OKB që të pranojë kërkesën e Shqipërisë për të paraqitur një raport të ri, që kundërshton me fakte raportin e Dick Marty, që sipas tij ka nxirë qëllimisht luftën e drejt të UÇK-së, por edhe vetë historinë e Kosovës.

Rama u shpreh se ky raport është një trillim dhe fantazi duke theksuar se prej tij sot mbahen padrejtësisht në burg drejtuesit e UÇK-së.

Kujtojmë se në seancën e fundit plenare të sesionit të kaluar më 21 Korrik, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 125 vota pro rezolutën kundër raportit të Dick Marty për trafik organesh nga drejtuesit e UÇK. Pavarësisht debateve, opozita bashkoi votat me mazhorancën, duke votuar me 125 vota pro rezolutës kundër raportit të Dick Marty-t.

