Rama në La7: Sekreti i fluksit turistik, puna me durim dhe pasion

16:11 11/08/2023

“U çliruam nga stigmatizimi si vend kriminelësh”

Një tjetër media italiane si Kanali 7 e ka përqendruar vëmendjen tek sezoni i suksesshëm turistik që po përjeton Shqipëria. Televizioni italian ka intervistuar kryeministrin Rama për të folur për këtë çështje, por dhe zhvillime të tjera që ndodhin brenda vendit, si dhe marrëdhëniet mes dy shteteve tona.

Për Ramën shifrat në rritje të turistëve, mes të cilëve me mijëra dhe italianë, janë rezultat i politikave të qeverisë së tij për të rilindur këtë sektor, çka ka çliruar dhe imazhin e Shqipërisë nga stigmatizimi si një vend i krimit dhe trafiqeve.

“Nuk është sekret, por një punë e bërë me shumë pasion dhe durim. Arritëm të çliroheshim nga stigma që kishim që në vitet 1990, ne u pamë si një vend plot me kriminelë dhe emigrantë të varfër. Për italianët Shqipëria është shtëpia e tyre, ne ndihemi italianë dhe jemi shumë të lidhur me Italinë. Sa për ta ditur, jemi ndër vendet e fundit në Europë për vjedhjen e banesave”.

Rama i pyetur mohon që modeli mbi të cilin do të ndërtohet e ardhmja e turizmit është ai low cost. Kryeministri flet për projektet ambicioz me rezorteve me 5 yje.

“Ky është vetëm fillimi. Sigurisht që çmimet do të vijnë duke u ngritur dhe kjo do të vijë natyrshëm. Jemi të vetëdijshëm se turizmi masiv sjell me vete dhe miliona ambasadore që flasin mirë për vendin, pasi e kanë përjetuar personalisht mikpritjen duke na dhënë një dorë për përforcimin e imazhit. Por nga ana tjetër sjell me vete dhe rreziqe nga këndvështrimi ambiental, apo e qëndrueshmërisë. Ne po punojmë ndërkohë për të patur dhe rezorte luksoz, por gjithsesi do të duhen vite”.

Në intervistën e tij për Kanalin 7, Rama flet dhe për marrëdhënien e mirë me homologen Meloni, por jep mendimin e tij dhe për emigrantët e paligjshëm që shpesh herë kanë humbur jetën në Mesdhe pasi anijet me të cilat udhëtojnë drejt brigjeve italiane janë mbytur. Sipas kryeministri shqiptar, ky problem tregon një Bashkim Europian që nuk shkon gjithmonë drejtë dhe kthehet në anën tjetër kur ka çështje të nxehta.

Tv Klan