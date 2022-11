Rama në Lushnje: Për pak javë gjithë qyteti do të ketë ujë 24 orë

Shpërndaje







18:07 05/11/2022

Pas disa javësh do të ketë përfunduar puna e Ujësjellësit të Lushnjes që do të mundësojë ujë 24 orë në ditë në të gjithë qytetin.

Nga Lushnja ku zhvillon turin e takimeve dhe prezantoi investimet dhe projektet në këtë bashki, Kryeministri Edi Rama foli me krenari për këtë investim, duke ju përgjigjur edhe kritikave.

“Më në fund për pak javë gjithë qyteti i Lushnjes do të ketë ujë 24 orë. Sa herë e them hidhen përpjetë aty te Facebook-u im që thonë si s’ju vjen turp. Unë kam qenë në Lushnje edhe përpara se të vinte liri demokracia. Këtu nuk ka patur ujë 24 orë. Tani qyteti do ketë ujë 24 orë. Sigurisht që nuk është mirë për një vend në mes të Europës që të diskutojë ujin në vitin 2020, 2021, 2022, por nga ana tjetër mua jo vetëm që nuk më vjen turp që po bëjmë ujë 24 orë në gjithë qytetet e Shqipërisë, por kjo është arsye për t’u ndjerë të turpëruar ata që nuk bënë asgjë”, deklaroi Rama.

Nga ana tjetër, Kryeministri u shpreh i bindur se deri në fund të vitit, eksportet bujqësore të Shqipërisë mund të arrijnë në vlerën e gjysmë miliardi, shifra më e madhe në historinë e vendit tonë. /tvklan.al