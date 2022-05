Rama në New York, takim me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB

Shpërndaje







16:49 31/05/2022

Kryeministri i vendit Edi Rama është takuar në New York të SHBA-së me Sekretarin e Përgjithshëm Antonia Guterres në lidhje me programin për përparësitë e presidencës shqiptare të KS të OKB.

Lidhur me këtë takim, Kryeministri Rama ka publikuar disa pamje krahas së cilave ka shkruar se është krenar për Shqipërinë që ditën e nesërme merr e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për herën e parë në histori

“New York, Kombet e Bashkuara – #KrenarPërShqipërinë që nesër merr presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, për herën e parë në histori dhe përtej çdo imagjinate të vetëm deri pak viteve më pare. Me Sekretarin e Përgjithshëm për programin e përparësitë e presidencës shqiptare të KS të OKB”, ka shkruar Rama.

Kryeministri Edi Rama ndodhet për një vizitë zyrtare në SHBA, në kuadrin e kryesimit nga Shqipëria të Presidencës së Këshillit të Sigurimit të OKB për muajin Qershor. Ndërkohë që Shqipëria i është bashkuar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, si anëtar jo i përhershëm për periudhën 2022-2023, ku ka marrë edhe përgjegjësinë e bashkëpenëmbajtësit me Shtetet e Bashkuara, për çështjen e Ukrainës.

Kryeministri Rama, i cili në këtë vizitë është së bashku me Ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme Olta Xhaçka, në takim me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB, António Guterresku diskutuan për programin e përparësitë e presidencës shqiptare të KS në tryezën drejtuese të OKB, dhe gatishmërinë për të ofruar kontributin e saj në shërbim të paqes dhe sigurisë, të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të qëndrueshëm ndërkombëtar./tvklan.al