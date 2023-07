Rama në Podgoricë: Dritani është një mik gjithnjë e më i afërt, çfarë diskutuam

22:17 07/07/2023

Në ditën e dytë të turit ballkanit, kryeministri Edi Rama është takuar në Malin e Zi me homologun e tij, Dritan Abazoviç, nga ku shprehën mbështetjen për procesin e Berlinit. Nga Podgorica, Rama foli përsëri për situatën në Veri të Kosovës dhe për marrëdhënien e tij me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Teksa i bëri thirrje qeverisë së Kosovë që të jetë më shumë bashkëpunuese me ndërkombëtarët, Rama ironizoi refuzimin e Kurtit për tu në Prishtinë.

As “thumbimet” nuk i kurseu për kryeministrin e Kosovës. Kreu i qeverisë shqiptare pati dhe një ftesë për Albin Kurtin.

Rama sqaroi dhe qëndrimin e tij për Ballkanin e Hapur, duke thënë se tre vendet e rajonit që nuk morën pjesë në këtë nismë dolën të humbur.

Ndërkohë, kryeministri i Malit të Zi, Dritan Abazoviç, kërkoi bashkëpunim të fortë rajonal, duke mos u ndikuar nga mosmarrëveshjet e së shkuarës.

“Pozita e Malit të Zi është e qartë, ne jemi vetëm për bashkëpunim në rajon dhe duam që kjo të jetë një rrugë që të ndjekin dhe fqinjët tanë. Qëllimi është që rajoni të fokusohet tek e ardhmja. Jemi të lodhur nga e shkuara, sigurisht që ka ende çështje të hapura. Fokusi i rajonit duhet të jetë te rruga drejt BE-së. Ndamë mendime për samitin e Tiranës për Procesin e Berlinit. Marrëdhëniet tona janë të mira. Rama është i mirëpritur në Malin e Zi. Duhet t’i zgjidhim çështjet në mënyrë paqësore, të gjenerojmë stabilitet dhe drejtësi.”

Pas konferencës për mediat me Abazoviç, Rama u takua edhe me Presidentin e Malit të Zi, Jakov Milatoviç. Më herët, Rama u takua në Sarajevë me kryetaren e Këshillit të Ministrave të Republikës së Bosnjë-Hercegovinës, Borjana Krišto, ku propozoi hartimin e një kërkese për financime të përbashkëta nga BE në kuadër të procesit të Berlinit më 16 Tetor në Tiranë.

Rama i kërkoi qeverisë së Bosnje-Hercegovinës që të lejojë lëvizjen me karta identiteti të qytetarëve kosovare.

