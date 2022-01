Rama: Nuk ka asnjë kacafytje në PS. Dy kufomat e PD-së kanë marrë peng demokratët

Shpërndaje







10:34 11/01/2022

Kryeministri Edi Rama pas përfundimit të mbledhjes me Kryesinë e Partisë Socialiste ka komentuar vendimin e Kryesisë së Partisë Demokratike që përjashtoi Sali Berishën dhe 8 anëtarë të tjerë nga partia. Rama tha se beteja në PD bëhet për interesa vetjake.

E kundërta në selinë rozë sipas kreut të qeverisë. Rama tha se në PS nuk ka asnjë proces kacafytjeje dhe se të gjithë socialistët janë në shërbim të njerëzve.

Pyetje: Asnjë shkarkim nga kryesia, duket sikur Basha është superior në këtë pikë. Ka shkarkuar gati gjysmën e Partisë Demokratike.

Edi Rama: Kjo është për të qarë dhe për të qeshur, por nuk mund të qaj gjatë gjithë kohës për gjendjen dramatike ku është opozita dhe ndonjëherë edhe mund të qeshim. Nuk më rezulton që ka pasur anëtarë të kryesisë së PS që kanë dashur të marrin këtë godinë me dhunë edhe nuk me rezulton qe të kemi ndërtuar fortifikime për t’u mbrojtur ndaj tyre dhe ne jemi të gjithë bashkë në shërbim të njerëzve. Nuk jemi këtu në asnjë proces kacafytje për interesa vetjake siç janë dy kufomat e PD-së që kanë marrë peng të gjithë demokratët duke u kacafytur me njëri-tjetrin. Është një kacafytje që paradoksalisht bën që asnjëri mos lëshojë tjetrin sepse po ra njëri bie dhe tjetri./tvklan.al