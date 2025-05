Kryeministri Edi Rama, nga Shkodra ku dhe prezantoi investimet e bëra në këtë qark, u shpreh se Bashkimi Evropian nuk do të ulej në tryezë me Shqipërinë nëse akuzat e ngritura nga opozita do të ishin të vërteta.

Akuzat lidhen me mospajisjen e energjisë elektrike, ujit, Këto janë ende problematika në vend tha Rama, por në një masë më të reduktuar sipas tij.

“Nëse ne nuk do kishim bërë ato që kemi bërë. E nëse Shqipëria do të ishte 25% e ngjashme, siç e përshkruajnë këta, këneta, e gjitha, ne nuk do ishim dot sot në tryezën e BE për të negociuar anëtarësimin.

Si mundet tani ata të pranojnë të negociojnë me një vend që ska ujë, drita. Natyrisht kemi probleme në të gjitha këto drejtime, por janë problem shumë më të reduktuara seç kanë qenë”, tha Rama.

Lidhur me akuzën se Rama nuk ka simpati për veriorët e Shqipërisë e se i diskriminon, kryeministri i cilësoi si mit nga ana e opozitës, këtë të fundit që ai quan kënetë.

“Është një nga mitet shumë të ngritura nga këneta që është komplet pa asnjë bazë. E keni dëgjuar 100 herë, Edi Rama s’do Veriun, Edi Rama s’do veriorët. Unë nuk e di se si, se e vërteta është se çfarë kemi bërë ne për Veriun. Nuk ua heq rrugën e Kombit, si iniciativë, e si përpjekje, edhe pse është njëkohësishyt një nga veprat më të korruptuara të historisë. Por kjo ëhstë punë tjetër. Çfarë kemi bërë ne për Veriun, nuk është bërë nga të gjitha qeveritë e tjera më përpara”, tha Rama.

