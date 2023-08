Rama në shkollën e Hoteleri-Turizëm në Tiranë: Në fokus kushtet dhe pagat

12:43 30/08/2023

Kryeministri Edi Rama ka inspektuar këtë të Mërkurë ambientet e shkollës së rikonstruktuar të Hoteleri-Turizëm në Tiranë.

Krahas videos në Facebook, Rama shkruan se kjo shkollë do të jetë një suport i madh për këtë sektor. Po ashtu, thekson kreu i qeverisë, shkolla ka nisur certifikimin nga ajo e Lausanne e cila është më e mira në botë për Hotelerinë.

“Në shkollën e rikonstruktuar të Hoteleri-Turizëm në Tiranë, e cila ka nisur certifikimin nga Shkolla e Lausanne, më e mira në botë për Hotelerinë, që do të mbështesë nevojat e sektorit Hoteleri-Turizëm në një kohë kur arsimi profesional po preferohet përherë e më shumë nga të rinjtë, ndërsa 80 % e studentëve punësohen që në bankat e shkollës me pagesa konkurruese për tregun. Vëmendja për përmirësimin e kushteve dhe cilësisë do të jetë në fokusin tonë kryesor, sidomos sot kur Shqipëria po përjeton një fluks të jashtëzakonshëm turistësh”, shkruan Rama.

Në komunikimin e tij me mësues të kësaj shkolle, kreu i qeverisë theksoi se turizmi sa vjen e sjell bilance pozitive për Shqipërinë, prandaj dhe investimi në këtë shkollë është i domosdoshëm.

“Mësoni sa më mirë! Kur vjen puna te menaxheri apo shefa salle apo pika në shërbim që janë më lart, duhet bërë llogaria sa janë taksat atje e sa janë këtu. A ka njeri atje që ka kohë me u ul me pi kafe me ty, a bëhet më mirë muhabet këtu apo atje dhe llogaria del që edhe financiarisht dhe nga ana e gjendjes së humorit, ka filluar të dalë barazim këtu në Shqipëri sa i takon turizmit, sesa në Gjermani’, u shpreh Rama.

Ai takoi dhe nxënës të vitit të 4-t në këtë shkollë, të cilët kanë projekte të përbashkëta me shkollën e Lausanne./tvklan.al