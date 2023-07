Rama në takim me Osmanin, Kurti largohet nga zyrat e qeverisë

17:06 06/07/2023

Kryeministri Edi Rama ka vijuar turin e tij ballkanik dhe është ndalur në Prishtinë. Ai është takuar me Presidenten Vjosa Osmani dhe pritet të takohet edhe me kryeparlamentarin Glauk Konjufca.

Deri më tani nuk është konfirmuar ende takimi me Albin Kurtin. E për kryeministrin e Kosovës, gazetarja Blerta Dalloshi Berisha raporton se është larguar nga zyrat e qeverisë pak pas orës 16:30. Në këtë kohë, kreu i qeverisë shqiptare ka qenë në takim me Presidenten Osmani.

Sipas axhendës, kryeministri Rama pritet t’i drejtohet zyrave të Kuvendit ku do të takohet me Konjufcën. Në ambientet e Kuvendit të Kosovës ka hyrë edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier.

Ky i fundit nuk i është përgjigjur pyetjes së gazetarëve nëse do të takohet me kryeministrin Rama.

Ambasadori amerikan, Jeff Hovenier

Ndërkohë kujtojmë se nga Shkupi, aty ku nisi turin e tij ballkanik, Kryeministri Edi Rama i kujtoi Kurtit që ende nuk ka konfirmuar takimin me të, atë çka thotë Kanuni kur dikush të vjen në shtëpi.

“Kam akoma shpresë që Albini nuk e ka harruar Kanunin që kur të vjen në shtëpi, edhe hasmit i hapet dera dhe është e ndaluar që ta nxjerrë jashtë”, u shpreh Rama. (Lexo më shumë)

Kryeministri Rama do të qëndrojë mbrëmjen e sotme në Prishtinë. Nesër ai do të vijojë takimet në Bosnje Hercegovinë, Mal të Zi dhe do ta mbyllë në Beograd të Serbisë./tvklan.al