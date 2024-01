Rama: Nëse nuk ka vullnet, vazhdojmë pa komisione

20:36 10/01/2024

“Komisioni bipartisan bëhet me dy palë partizanë, këtu kemi një partisan dhe një ballist”

Në përmbyllje të takimit dy ditor me qeverinë në Shëngjin, kryeministri Edi Rama zhvilloi një konferencë të zgjeruar me gazetarët ku ndër të tjera në fokus pati dhe situatën në parlament. Kreu i qeverisë e bëri të qartë se me opozitën nuk ka konsensus, e sidomos për kërkesat e tyre për ngritjen e komisioneve hetimore.

Teksa puna në komisionin e reformës zgjedhore po zvaritet, kreu i qeverisë njofton shkrirjen e tij.

Ka një arsye përse kryeministri nuk e konsideron më konsensusin me opozitën.

Sesioni dy ditor me qeverinë pati në fokus një sërë projektesh të rëndësishme infrastrukturore dhe jo vetëm.

Kreu i qeverisë bëri të ditur se investimi i portit të ri në Porto Romano do të bëhet nga financimi i brendshëm

Ndër të tjera kryeministri shpjegoi integrimin e kulturës, inovacionit dhe Ekonomisë në një ministri të vetme. Nuk u kursye në vlerësime për ministrin më të ri të kabinetit të tij.

I pyetur për çështjen Beleri, kryeministri u shpreh se do të presë vendimin e Apelit dhe se nuk ka asnjë emër për drejtimin e bashkisë së Himarës.

Takimi në Lezhë zgjati dy ditë. Përveç qeverisë Rama ftoi rreth 70 zyrtare publikë për të përcaktuar objektivat për një vit jo pak intensiv.

