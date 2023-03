Rama nga Elbasani: Paçi një stinë me sa më shumë dritë, sidomos në mendjet tuaja

10:55 14/03/2023

Kryeministri i vendit Edi Rama, nga Elbasani ju ka uruar të gjithë qytetarëve Ditën e Verës.

Gjatë fjalës së tij në prononcimin me gazetarët, kryeministri Rama ka uruar një stinë me diell dhe me sa më shumë dritë në mendje dhe në zemër.

Edi Rama: Kryesorja në administrimin e atyre të ardhurave do të jenë për pensionistët. Urime dhe gëzuar për të gjithë ju dhe paçi një stinë me diell, me sa më shumë dritë dhe mbi të gjitha me sa më shumë dritë sidomos në mendjet dhe në zemrat tuaja./tvklan.al