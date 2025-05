Në takimin elektoral të Librazhdit kryeministri Rama ka komentuar deklaratat e e deputetit demokrat Tomorr Alizoti.

“Kam ardhur me shumë frikë sot, kam ardhur me shumë frikë edhe gati-gati isha duke u kthyer mbrapsht se ka dalë njëri këtej që do të na hajë të gjallë, mirëpo nuk e shoh gjëkundi atë. Duke ju parë kaq shumë edhe mua më del pak frikë, se ai kur thotë ‘do hamë’, ai ha me gjithë mend”, tha Kryeministri Rama.

Rama beson tek shumica e votuesve me 11 Maj.

“Është e domosdoshme që ne të bëjmë të gjitha përpjekjet që çdo shqiptar, çdo shqiptare, çdo prind, çdo gjysh, çdo djalë, vajzë, çdo kush që ka të drejtën e e votës edhe pse akoma mund të jetë ngurues, edhe pse mund të jetë në anën tjetër të bindet që më 11 Maj duhet të na bashkohet sepse tanimë shumica e shqiptarëve e dinë se çfarë do të bëjmë ne më 11 Maj, shumica e shqiptarëve e dinë shumë mirë që vendi po shkon në drejtimin e duhur”, tha Kryeministri Rama.

Rama tha se e realizoi premtimin për 300 mijë vende të reja pune.

“Sot këta janë 1 milionë e 327 mijë. Tani nga 1 milionë e 23 mijë në 1 e 327 mijë sipas aritmetikës që kam mësuar unë në liceun artistik, më duket se janë 300 mijë e diçka më shumë apo jo. Pra janë ku janë 300 mijë vendet e punës, ndërkohë aritmetika është në hall të madh se ne menduam që e pamë hatanë më të madhe kur thoshte Luli 7*7=42, por tani doli bufi 7*7=6 milionë, ndërkohë që llogaria këtu është 300 e 4 mijë vende pune plus”, tha Kryeministri Rama.

Klan News