Rama nga Puka: Dhunën këtu e bën opozita, jo pushteti. Plehra janë ata që dhunojnë njerëzit për votën

12:48 12/05/2023

Kryeministri i vendit e njëherësh kryesocialisti, Edi Rama ka mbyllur fushatën elektorale në Pukë.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama ka risjellë në vëmendje incidentin e pak ditëve më parë në Pukë, ku një 26 vjeçar qëlloi me armë zjarri nga një makinë në Pukë, ngjarje për të cilën, kryebashkiaku socialist i Pukës, Gjon Gjonaj ka akuzuar kandidatin e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, Rrok Dodaj.

Kryeministri Rama ka thënë se nuk ka plehra më në Pukë, por se plehra janë ata që dalin natën për të dhunuar njerëzit teksa ka shtuar se dhunën në këtë bashki e bën opozita dhe jo pushteti.

Edi Rama: Po këto hordhi që i lëshojnë natën rrugëve për të kërcënuar njerëz, çfarë i kanë këta? Si është e mundur që në 2023 të vazhdojë ky avaz me njerëz si vijnë si hiena për të imponuar se çfarë të votojnë. Si është e mundur kjo? Si mund ta pranojë këtë dikush që mbase 33 vjet as e ka votuar dhe as nuk ka ndërmend të votojë PS, por nuk ka si të mos ketë respekt për veten dhe familjen e vet. Pse, fëmijët e Pukës do të jenë më mirë dhe do të kenë kopshte e çerdhe më të mira nëse këto hiena që dalin rrugëve i urdhëruar nga ai maska, të marrin pushtetin këtu?

Plehra nuk ka më këtu, plehra janë vetëm ato që dalin natën për të dhunuar njerëzit për votën. Dhunën këtu e bën opozita e jo pushteti dhe kryetarët tanë të bashkive i drejtohen policisë për mbështetje për të mbrojtur njerëzit nga dhuna e atyre që vijnë për ta marrë pushtetin e për ta shfrytëzuar për atë faqen e zezë aty në Tiranë. Problemi është ata, demokratët që janë në pikë të hallit pa alternativë konkurruese, ata duhet ta bëjnë këtë hap që t’i hapin rrugën Rilindjes së asaj force. Ne do e bëjmë?

Ne e mundim opozitën sa herë na del përpara. Ne do të jua nxjerrim mësimet atyre? Këto nuk janë zgjedhje të thjeshta sepse nuk bëhet fjalë që Gjoni do të vazhdojë punën dhe i ka dalë përpara një kandidat që po na huton, jo mor. Kjo është e njëjta gjë në të gjithë Shqipërinë. Ai tjetri është një maskë.

Pse më shef ashtu, apo se nuk je ëngjëll. E mor Gjon se të njoh unë. Gjoni ka ato të vetat. Nuk kam ardhur të ju them që ta merrni krushk. Duhet për punë dhe punën e bën më mirë se asnjë tjetër. Për komshi nuk është aq i mirë, por në punë, e bën punën, ata janë maska që i kanë sjellë këtu dhe i kanë thënë që ju do të futeni aty dhe se çfarë do të bëni me lekët e njerëzve është puna juaj, ne duam që një pjesë të lekëve t’i vini për regjimin e me autobusa të nisen për Tiranë. Sa më shumë ata thonë ik, unë vij këtu./tvklan.al