Rama: Një forcë e brendshme po përpiqet të pengojë çeljen e negociatave

Në ditën e përkujtimit të Dëshmorëve të Kombit, Kryeministri Edi Rama ka akuzuar opozitën shqiptare se po përpiqet çdo ditë që të pengojë çeljen e negociatave.

“Si askund tjetër në vendet që akne synuar çeljen e negociatave dhe që sot janë në proces negocimi, apo anëtare të BE, një forcë e brendshme është përpjekur dhe përpiqet çdo ditë që të pengojë çeljen e negociatave, duke e kthyer këtë aspiratë kombëtare dhe këtë objektiv kombëtar në një argument të politikës së ditës”, tha Rama, në një fjalim para veteranëve të Luftës Nacional-Çlirimtare.

Kreu i qeverisë tha se ekzekutivi shqiptar do të bëjë gjithçka që të marrë dritën jeshile nga Këshilli i Europës “mundësisht që në Qershor, pa diskutim brenda këtij viti”, i cili përkon me 75-vjetorin e përfundimit të Luftës Nacional-Çlirimtare.

“Ne do të bëjmë gjithçka që të marrim vendimin pozitiv (për hapjen e negociatave) edhe nga Këshilli Europian, mundësisht që në Qershor, por pa diskutim brenda këtij viti. Pse them pa diskutim brenda këtij viti dhe mundësisht në Qershor? Sepse faktikisht, qoftë edhe për një arsye procedurale në parlamentin gjerman ku duhet të trajtohet çështja, koha nga dalja e raportit me 25 Maj tek mbledhja e Këshillit më 21 Qershor, është shumë e shkurtër. Dhe edhe në takimin e fundit që patëm në Berlin, ku këtu u tha ç’nuk u tha, por vetëm e vërteta jo, ne morëm mesazhin shumë pozitiv të vlerësimit nga ana e Gjermanisë të gjithçkaje që kemi bërë, dhe të gatishmërisë për ta konsideruar këtë çështje, duke kapërcyer afatin për shkak të procedurës.”/tvklan.al