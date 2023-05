Rama: Njerëzit nuk kanë votuar sepse janë të kënaqur me ne, por besojnë se ne i bëjmë gjërat që presin

12:52 28/05/2023

Kryeministri i vendit, Edi Rama, është ndalur në Gjirokastër në kuadër të turit të falenderimeve për zgjedhjet e 14 Majit.

Gjatë fjalës në takimin me qytetarët e Gjirokastrës, kryeministri i vendit, Edi Rama shprehet se fitorja e 14 Majit, është më kuptimplota qëkur ka qenë nën drejtimin e PS-së.

Megjithatë, Kryeministri Rama thotë se vota e 14 Majit nuk është votë kënaqësie teksa ka shtuar se njerëzit nuk kanë votuar se janë të kënaqur me PS.

Rama thotë se njerëzit kanë votuar sepse pavarësisht se janë të pakënaqur, kanë pritshmëri akoma të lartë ndaj tyre dhe madje sipas kryeministrit, besojnë fort se vetëm ata mund t’i bëjnë gjërat që qytetarët presin.

Edi Rama: Shumë faleminderit për mënyrën si i dhatë jetë kësaj përpjekje dhe kësaj fitoreje. Fitorja më kuptimplotë e PS qëkur unë jam nën drejtimin e saj. Ndryshe nga të gjitha zgjedhjet vendore, e di shumë mirë që votat shkojnë për kandidatin dhe pastaj copëtohen për këshillat dhe në fund partitë e mëdha bien në rezultat, kësaj here nuk ka ndodhur. Kësaj here, kemi PS thuajse forcë të parë në të gjithë territoritn e vendit. Kemi një panoramë befasuese në të gjithë vendin. Për ata që humbin është shpjegimi që kemi dëgjuar që në humbjen e parë që votat ishin të tyret, por e vërteta është shumë ndryshe. Mjafton të shkosh në Kamëz dhe të vizitosh qendrat shëndetësore, shkollat, për të kuptuar pse banorët e Kamzës votuan për kandidatin e PS. Votuan ata dhe shumica e shqiptarëve kudo, përfshirë dhe një pjesë e atyre që janë të djathtë, votuan për kandidatët tanë për një arsye të thjeshtë, për fëmijët e tyre që falë drejtimit tonë shkoi në kopshte e çerdhe ndërkohë që deri dje kishin shkollat më të këqija, të mbipopulluara, pa kushtet më minimale, nuk kishin kopshte dhe nuk kishin çerdhe.

Vota e 14 Majit nuk është një votë kënaqësie, njerëzit nuk kanë votuar kaq masivisht sepse janë të kënaqur me ne. Këtë duhet të kuptojmë që të mos fluturojmë me barishte nga mbrapa. Duhet ta kuptojmë që njerëzit janë të pakënaqur me ne. Ka shumë gjëra për të mos jenë të kënaqur. Njerëzit kanë votuar sepse pavarësisht se janë të pakënaqur, kanë pritshmëri akoma të lartë ndaj nesh dhe madje besojnë fort se vetëm ne mund t’i bëjmë gjërat që ata presin. Kjo nuk është një arsye që ne të mbushemi me vetëkënaqësi. Ne nuk kemi lumturuar askënd. T’i bësh ata të jenë të kënaqur është tejet e vështirë. Ne duhet të ndihemi të sfiduar sepse na është hedhur një dorashkë. Shumica më e madhe që e ka votuar PS thotë se “nuk jeni më të mirë, por më të mirë se ju nuk ka sepse nuk kemi parë”. Ky besim, marrja e një kredie shumë të madhe që për ta larë duhet çdo investim nga ana jonë./tvklan.al