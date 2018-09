Rritet bonusi për fëmijët e porsalindur

Plakja e popullsisë dhe rënia e lindshmërisë duket se ka shtyrë qeverinë të marrë masa për ta ndalur këtë fenomen të konfirmuar tashmë edhe nga shifrat e INSTAT. Duke filluar nga 1 Janari i vitit të ardhshëm qeveria ka vendosur të shumëfishojë bonusin për çdo bebe të lindur. Shpërblimi do të vijë në rritje për fëmijën e dytë apo të tretë të çdo familje.

“Që nga 1 Janari i vitit të ardhshëm, çdo fëmijë i parë i një çifti do të marrë 8-fishin e bonusit që aktualisht është 50 mijë lekë të vjetra, pra 400 mijë lekë, fëmija i dytë do të marrë 16-fishin, pra 800 mijë lekë dhe fëmija i tretë do të marrë 24-fishin, pra 1 200 000 lekë”, tha Kryeministri Edi Rama.

Nisma e prezantuar nga kryeministri Rama dhe ministrja e Shëndetësisë Manastirliu është pjesë një paketë politikash fiskale që do të reflektohen në buxhetin e vitit të ardhshëm.

Masat Rama i bëri publike në një komunikim të drejtpërdrejtë me ndjekësit në rrjetet sociale ndërsa u ktheu përgjigje dhe shumë skeptikeve jo vetëm për politikat në fjalë, por dhe për rritjen e numrit të shqiptarëve që lënë vendin për shkak të keqqeverisjes sipas tyre.

“Kjo është çështje e kohës dhe lirisë për të lëvizur, ne nuk jemi bunker i Enverit dhe njerëzit kanë liri, nëse shqiptarët duan azil, ndodh se ne nuk jemi anëtar të BE-së dhe nuk kemi akses për punësim si anëtarët e BE, por sa për ikjet në numër po të them se nga Kroacia, vend anëtar i BE kanë ikur në një vit më shumë se sa nga Shqipëria. Gjithë shifrat e ikjeve janë propaganda, ikën 500 mijë, 1 milionë, 200 milionë, janë propagandë.”

Gjate dy viteve të fundit, plakja e popullatës, rënia e lindshmërisë, por dhe emigrimi ka bërë që Shqipëria mos të jetë me krye të hartës së vendeve me një moshe të re të popullsisë.

Tv Klan