Rama: Nuk akuzoj Bashkimin Europian, është fakt që na ka zvarritur

14:14 08/06/2022

Gjatë konferencës për mediat nga Ohri i Maqedonisë ku ndodhet për zhvillimin e samitit të “Ballkanit të Hapur”, kryeministri Rama ka thënë se nuk akuzon Bashkimin Evropian, duke shtuar se është fakt që BE e jep fjalën dhe nuk e mban.

Edi Rama: Unë nuk akuzoj Bashkimin Europian, përkundrazi unë jam një europian 100 për qind i përkushtuar dhe i vendosur si me BE si pa BE dhe përsa kohë BE është projekti më i madh dhe më i bukur që mendja politike ka krijuar, është dhe destinacioni im dhe i ynë. Nuk është akuzë, është fakt që BE na ka zvarritur, jep fjalën dhe nuk e mban.

Më herët, gjatë fjalës së tij në këtë samit, Kryeministri Edi Rama ka ironizuar Bashkimin Europian për mos hapjen e negociatave të anëtarësimit duke e konsideruar këtë proces si një “dasmë” ku vendet e Ballkanit janë “burri” kurse BE-ja është “gruaja”. Sipas Kryeministri Rama, Shqipëria do të presë për hapjen e negociatave me Bashkimin Europian, por nuk do të përgatitet më për këtë proces./tvklan.al