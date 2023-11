Rama: Nuk besoj se Greqia do të na bllokojë për Belerin

15:53 20/11/2023

“Pa kuptim teoritë konspirative për marrëveshjen me Italinë”

Kryeministri Rama nuk duket i shqetësuar nga një bllokim i Greqisë që kërcënon me veto duke penguar mbajtjen e konferencës së dyte ndërqeveritare, që do të shënoje dhe hapjen e kapitujve të negocimit me BE. Në një interviste për France 24, Rama tenton t’i ikë nisjes së një debati me shtetin grek, duke përsëritur se çështja Beleri është çështje e drejtësisë, e cila është vlerësuar mirë në raportin më të fundit të progresit.

Edi Rama: Unë nuk dua t’i futem kësaj polemike. Sinqerisht nuk besoj se ky bllokim do të qëndrojë, sepse nuk do të ishte serioze. Nga ana tjetër, është vetëm çështje e drejtësisë. Nëse shikoni raportin e progresit, Shqipëria vlerësohet vërtet mirë për çështjet e reformës në drejtësi. Unë jam shumë i kënaqur sepse Shqipëria është vendi më i përparuar në të gjithë Ballkanin për këto çështje. Me Athinën kemi marrëdhënie strategjike. Kandidati ynë ishte shqiptar me origjinë greke, edhe kundërshtari i tij në zgjedhje ishte po ashtu shqiptar me origjinë greke. Atëherë s’mund të jetë një çështje minoriteti grek kjo.

Rama u pyet dhe për marrëveshjen me Italinë për azilkërkuesit që do të strehohen në Gjadër. Për Ramën janë të pashpjegueshme teoritë konspirative që po ngrihen mbi një marrëveshje e cila parashikon ngritjen e një qendre pritje me standardet që njihen në të gjithë BE-në.

Edi Rama: Sikur e njëjta marrëveshje të ishte bërë me një vend të BE, nuk do të ishte fare lajm i ditës. Por fakti që kjo marrëveshje bëhet me një vend jo anëtar shkakton, jo vetëm lajm, por dhe teori konspiracioni dhe dyshime që nuk janë serioze, për mua. Nëse ngremë pikëpyetje për metodën, duhet të ngremë pikëpyetje për gjithë Bashkimin Evropian, duhet të ngremë pikëpyetje për metodën në gjithë vendet e BE, sepse këto qendra pritjeje nuk janë gjë e re. Nuk mendoj se këta 3000 njerëz do të tronditin industrinë e turizmit. Sepse kemi strehuar tashmë 4000 e ca afganë…3000 njerëzit që do të vijnë në Shqipëri në qendrën pritëse të bëhen shkas për refrenin e vjetër të historive me mafiozë, me trafikantë, me të drejtat e njeriut e të tjera si këto, nuk është serioze. Duhet të mendojmë më në thellësi për këto gjëra, duhet gjetur zgjidhje.

Duke folur për zgjerimin Rama e shikon si vetëvrasje të BE-së nëse përjashton rajonin tonë apo qoftë dhe disa vende, siç gazetarja aludon për Kosovën dhe Serbinë sa kohë që nuk kanë zgjidhur konfliktin mes tyre.

Edi Rama: Duhet të bëjë të kundërtën e kësaj, duhet të përfshijë dhe të bashkojë sepse është mënyra e vetme për të arritur paqen përfundimtare në rajon.

Rama pyetet dhe për librin “Zgjerimi” të gazetarit gjerman Robert Menasse që fitoi çmimin europian të Letërsisë, ku personazh është dhe vetë Rama.

Gazetarja franceze: Një histori me humor dhe shumë evropiane, me shumë personazhe sidomos me personazh një Kryeministër, ish basketbollist, piktor, antikonformist, ndoshta ju kujton dikë, por edhe i zhgënjyer nga paaftësia e të 27 vendeve për të tejkaluar egoizmat kombëtare e tyre për të hapur klubin ndaj më eurofilëve se ata, edhe kjo ju kujton dikë besoj?

Edi Rama: Po, po, më kujton dikë, dhe jam i kënaqur që ky dikush ka frymëzuar dikë për të bërë diçka që nuk është e mërzitshme në BE sepse kemi nevojë për një BE më të gëzuar, më optimiste dhe më të freskët.

Tv Klan