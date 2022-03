Rama: Nuk është protestë e popullit, por e nxitur

23:17 11/03/2022

“Është dora e nongratave të shpallur e të pashpallur”

Kryeministri Edi Rama thotë se protestat e nisura që prej 3 ditësh janë të nxitura duke shënjestruar opozitën.

“Për kë e njeh dorën e nongratave të shpallur e të pashpallur, këto protesta janë një përpjekje e ulet e të të njëjtave hije të së shkuarës, për të manipuluar njerëzit duke hedhur gurin e fshehur dorën! Ky nuk është populli, po e njëjta pakicë e zhurmshme në kërkim të rrëmujës”.

Në disa reagime në rrjetet sociale, Rama thotë se askush nuk duhet të flasë në emër të popullit.

“Popullit shqiptar ia marrin të keqen ata që flasin në emër të tij, se populli shqiptar të jep ujë në bisht të lugës e as nuk përfaqësohet nga avokatët e padijes me ajfon dhe as nuk manipulohet nga hienat e të shkuarës që duan gjullurdi”.

Kush i sugjeron që të ulë taksat, Rama i jep këtë përgjigje: “Po çmimin e energjisë ta rrisim si thua? Se diku do dalin lekët që financojnë 80% të faturës tënde të energjisë sot? Apo të rrisim taksat e biznesit të vogël që sot ka zero tatim fitimi e zero TVSH? Jo i dashur, nuk do veprojmë kështu, sepse nuk dua të bëhem mbret me masa që të çojnë në greminë, po dua thjesht të dalim nga kjo situatë pa nxjerrë sytë për të vënë vetulla”.

Rama këmbëngul se po bëhet gjithçka për të mbrojtur shqiptarët nëpërmjet mbajtjes së pandryshuar të çmimit të energjisë.

