Rama: Nuk i kam takuar asnjëherë Zoton, Mërtirin dhe Gugalljen

15:13 23/02/2022

Kryeministri Edi Rama është shprehur se nuk i ka takuar personat që akuzohen për çështjen e inceneratorëve. Megjithatë, duke iu përgjigjur pyetjeve të Jorida Tabakut, Rama tha se pasuria e tij është emri që i kanë lënë të parët.

Jorida Tabaku: Meqenëse i kam pyetur të gjithë për zbatuesit e këtyre 3 kontratave, i keni takuar në cilësinë e ushtrimit të detyrës suaj për zbatimin e këtyre projekteve?

Edi Rama: Në rast se do i kisha takuar ça më pret. Për çfarë bëhet pyetja, i kam takuar apo jo, për çfarë bëhet?

Jorida Tabaku: Çështja është për tre kontrata publike që ne gjykojmë që janë dhënë në mënyrë abuzive dhe që gjykojmë që janë zbatuar në mënyrë abuzive a i keni takuar ju ndonjëherë për zbatimin e këtyre kontratave apo për qëllime të tjera dhe kjo ishte pyetja meqë thatë që i ndiqni të gjitha projektet.

Edi Rama: Thjesht për këtë punën e marrëveshjes së fjalës, këta zbatuesit e projekteve janë persona juridikë, nuk takohen. Personi juridik nuk takohet. Kurse këta tre persona fizik, unë këta nuk i kam takuar për hir të së vërtetës, por edhe mund edhe t’i kisha takuar. Unë takoj të tjerë. Takoj nga ata që i akuzoni si lloj-lloj gjakpirësish të popullit shqiptar. Këtu nuk ka rëndësi kush më takon mua si Kryeministër. Në vendimmarrjet e mia ka rëndësi se kush jam unë. Ndryshe nga ju që jeni më të rinj, unë kam marrë dijeni prej shumë kohësh që kur shkon në botën tjetër nuk të kërkojnë konto bankare. Mua këto historitë e parave që futen e dalin janë histori nuk më përkasin sepse pasuria ime është emri që ma kanë lënë të parët e mi dhe që unë dua t’ia lë atyre që janë pas meje. Ky Komision Hetimor do harrohet siç u harrua edhe ai tjetri që unë kam bërë këtu nga ky vend, madje sot nuk mora megafon, as fotografi që të tregoja pamje. Janë harruar ato. Ajo që ka mbetur është Tirana dhe punët që janë bërë në atë kohë. Një nga pyetjet në atë komision ka qenë që një kumbull e kuqe blihej me mijëra Euro. Gjenerata e parë i kishte me mijëra. Pastaj edhe kjo gjenerata e re që i ka me miliarda./tvklan.al