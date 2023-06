Rama nxit Kosovën të ulet në dialog me Serbinë: Rajoni ynë nuk mund të merret zvarrë nga një konflikt absurd

Shpërndaje







23:42 29/06/2023

Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar si një një lajm të mirë mbështetjen që mori nga Presidenti i Këshillit Europian, Charles Michel për idenë e konferencës të nivelit më të lartë, pa afat, deri në arritjen e marrëveshjes së plotë mes Kosovës e Serbisë. Nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale ai ka ritheksuar se duhet punuar nga të gjithë për zbatimin e Planit Franko-Gjerman

“Rajoni ynë nuk mund të merret zvarrë nga një konflikt krejt i kotë, absurd, ku luhet me zjarrin e nacionalizmit duke prodhuar çdo ditë arsye për sherr, me veprime e mosveprime, akuza e kundërakuza, të cilat po e degradojnë përditë situatën në Veriun e Kosovës dhe po minojnë vetë ngrehinën e ndërtuar me aq shumë përpjekje të bashkëpunimit rajonal.

Pasi ka vënë në pah rëndësinë jetike që ka për rajonin tonë Procesi i Berlinit, Rama i bën thirrje autoriteteve të Kosovës që të reagojnë me vepra.

“Autoritetet e Kosovës duhet ta dëshmojnë sot, me vepra e jo me fjalë, se ky rajon i përket Procesit të Berlinit jo ëndrrave të Kremlinit dhe Kosova nuk mund të jetë pëlhura e pavetëdijshme mbi të cilën projektohen ato ëndrra, ndërkohë që atyre u duket se po pikturojnë një tablo heroike për historinë.”

Me tensionimin e situatës në Veri të Kosovës, Kryeministri Rama ka propozuar një plan për zgjidhjen e konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë.

Klan News