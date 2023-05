Rama nxjerr foton: Të tjerët shohin filxhanin, superskuadra e PS ndjek të dhënat e terrenit në kohë reale

23:45 14/05/2023

Kryeministri Edi Rama ka postuar në rrjetet sociale një fotografi nga selia e Partisë Socialiste, në të cilën shfaqet ekipi i punës, që siç shprehet ai, ndjek të dhënat e terrenit në kohë reale, sa i takon rezultateve të zgjedhjeve për kryetarë bashkish në të gjithë vendin.

Në postim, Rama nuk le pa ironizuar kundërshtarët politikë.

“LIVE Selia e PS – Superskuadra që organizon sondazhet, studion shifrat, analizon trendet e pjesëmarrjes, ndjek të dhënat e terrenit në kohë reale dhe projekton rezultatet me përafërsi mbresëlënëse në bazë algoritmesh shkencore. Ndërsa të tjerët paralajmërojnë fitoret duke parë filxhanin e dëshirave të tyre, që pastaj e lexojnë me dëshpërimin e avazit bajat të regjimit që u grabit fitoren imagjinare me kthetrat e krimit”, shkruan Rama./tvklan.al