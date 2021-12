Rama: “Open Balkan” jetëson procesin e Berlinit

12:28 02/12/2021

“Adreson 4 liritë e BE, Kosova humbet duke munguar”

Opozita ka kërkuar sqarime nga kryeministri Rama për nismën e “Ballkanit të Hapur” , duke e cilësuar atë projekt të presidentit serb Aleksandër Vuçiç. Deputeti Tritan Shehu e cilësoi një nismë të rrezikshme që mënjanon interesat e Kosovës.

“Kemi të bëjmë me mbivendosje të dy projekteve, të Serbisë së Madhe dhe Jugosllavisë së re dhe ju si kryeministër u bëtë mbështetës i saj, duke mënjanuar interesat e Kosovës. Ju jeni përfshirë në një projekt të rrezikshëm dhe të dështuar. Ai projekt është antievropinaist, që do të jetë nën kontrollin serb dhe kundër Kosovës. Kjo bie ndesh me interesat tona, Kosovën si dhe me interesat drejt integrimit në BE.”

Por kryeministri Rama i thirrur në interpelancë për këtë çështje sqaroi se “Ballkani i hapur” nuk zëvendëson aspak procesin e Berlinit.

“Ballkani i Hapur nuk është as zëvendësim as tjetërsim i procesit të Berlini apo i procesit të integrimit të BE. Ballkani i Hapur është një mekanizëm për të jetësuar procesin e Berlinit dhe për të përshpejtuar procesin e integrimit”.

“Open Balkan”, sipas kryeministrit është një kuadër rregullatori ndërtuar mbi katër liritë e Bashkimit europian, atë të lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitaleve dhe shërbimeve.

