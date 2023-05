Rama: Opozita kërkon të marrë peng bashkitë

15:44 12/05/2023

“Kandidatët e saj nuk meritojnë asnjë votë”

Socialistët kanë vendosur që dy takimet finale elektorale t’i zhvillojnë në Shkodër dhe në Durrës këtë pasdite. Arsyeja e kësaj përzgjedhje sipas kryeministrit është filozofia me të cilën janë qeverisur këto bashki nga socialistët dhe ata që kanë përballë në këto zgjedhje.

“Janë dy qendra jashtëzakonisht të rëndësishme, strategjike për zhvillimit e vendit, dy qendra, të cilat janë njëkohësisht edhe dy pasqyra për të parë se cili është dallimi mes nesh dhe atyre që çuditërisht dhe me thënë të drejtën kërkojnë pafytyrësisht votë për të përsëritur për të bërë atë që kanë bërë gjithmonë sa herë e kanë marrë votën.”

Në takimin që zhvilloi paradite në Pukë, Rama akuzoi koalicionin opozitar se si strategji për të marrë peng bashkitë po përdorin dhunën, që sipas kryesocialistit ka qenë evidente jo vetëm në këtë qytet.

“Po këto hordhi që i lëshojnë natën rrugëve për të kërcënuar njerëz, çfarë i kanë këto? Për çfarë mund ta duan pushtetin njerëz që nxjerrin armët në zgjedhje? Po si është e mundur që në vitin 2023 të vazhdojë ky avaz me njerëz që vijnë si hiena dhe turren rrugëve e shqetësojnë banorët e këtij vendi për t’i imponuar se çfarë të votojnë? Po atë bandit, djalin e gjykatësit të larguar nga vettingu për korrupsion qe vjen këtu dhe nxjerr armë në Pukë, çfarë e kanë atë?”

Për të kuptuar se çfarë hendeku qëndron mes dy kampeve që kërkojnë votën në 14 Maj, Rama iu sjell si shembull premtimin elektoral të kandidatit të koalicionit opozitar në Pukë.

“Paska premtuar ai maska i faqes së zezë në Tiranë, do bëjë 100 pallate në Pukë, që kur thotë do të bëjë 100 pallate në Pukë, çdo pukian edhe ai më i djathti duhet t’i vërë vizën. Jo vizën tek fleta e votimit largqoftë, po kryqin, kryqin si person. Ç‘është ky që thotë “do të bëj 100 pallate”? Çfarë janë këta? A kuptoni se këta nuk meritojnë as minimumin e vëmendjes, jo më respekt?Do bëjë 100 pallate?”

Rama dhe kandidati i socialistëve, Gjon Gjoni premtojnë rritje të numrit të turistëve në Pukë si potencialin që do të rrisë ekonominë e kësaj bashkie.

