Rama: Opozita manipulon të pastrehët e tërmetit

19:35 19/12/2022

Veliaj: Të gjithë të prekurit kanë marre bonus qiraje

Kryeministri Edi Rama thotë se të gjitha akuzat e bëra për shembjen e pallatit 5-katësh në rrugën Myslim Keta nuk kanë asnjë bazë. Ndërtesa sipas tij ishte e pabanueshme dhe banorët janë manipuluar nga politika për interesa të saj.

“Çfarë njerëzish janë këta që u dalin me demek në mbrojtje ndërkohë që ai pallat bën ‘mu’ që është një ngrehinë e rrezikshme”.

Edhe kryebashkiaku Veliaj tha se të gjithë banorëve të prekur u është ofruar bonus qiraje deri në ndërtimin e një shtëpie të re dhe 6 nga 14 familjet e mbetura sipas tij e kanë pranuar së fundmi këtë.

“Unë nuk jam këtu që të gjykoj ata, ata janë vërtetë fatkeqë. Kur bëhesh pre e një politike të tillë në 2022-n dhe beson qiqra në hell dhe beson rrena të paimagjinueshme, sigurisht që je më shumë viktimë sesa fajtor”.

Deklaratat u bënë në ceremoninë e shpërndarjes së çelësave të banesave të reja për 28 familje të zonës së Baldushkut të mbetura të pastreha nga tërmeti i 3 viteve më parë duke mbyllur në këtë mënyrë procesin e rindërtimit në këtë zonë. Rama tha se të prekurit janë mbështetur pa asnjë dallim politik.

“Nuk ka një familje të vetme e cila të jetë dëmtuar nga tërmeti dhe të cilës të mos i jetë dhënë qysh në krye të herës bonusi i qirasë”.

Vonesat e rindërtimit në zonën e Kombinatit dhe 5 Majit në Tiranë tha se kanë ardhur për shkak të problemeve të pronësisë, por edhe të nxitura nga politika që shpesh herë ka tërhequr banorët e prekur në rrugën e gabuar.

“Ata janë një grumbullim individësh që nuk kanë fe, që nuk kanë atdhe, që nuk kanë as din e as iman dhe besë jo e jo, në raport me njerëzit të cilëve me demek u dalin për zot”.

Kreu i qeverisë tha se çdo familje ka marrë banesën falas dhe pa asnjë detyrim financiar ndryshe nga sa ka ndodhur në vende më të zhvilluara të prekura nga fatkeqësi të tilla.

