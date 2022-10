Rama: Opozita po shfrytëzon vdekjen e Lear Kurtit

16:14 21/10/2022

“PD u vendos në krah të ndërtimeve pa leje”

Edi Rama ka akuzuar opozitën se po shfrytëzon politikisht vdekjen e të riu Laer Kurti, për të nxitur protestat antiqeveritare.

“Po çfarë lloj qëniesh janë këta. E vrau policia, e vrau policia, e vrau policia! Pse? Sepse duan ta lidhin me atë tmerrin e madh të të ndjerit Klodian Rasha, t’i nxjerrin njerëzit rrugëve”.

Kryeministri siguron se policia ka treguar profesionalizëm për këtë ngjarje, duke pezulluar nga detyra policit që ndaluan 32-vjeçarin.

“Të gjithë presin përfundimin, autopsia, raporti i mjekësisë ligjore, e të gjitha me radhë”.

Opozitën e akuzoi gjatë bashkëbisedimit me fermerët e Gjegjanit në Elbasan, se është vendosur në krahun e të gjithë abuzueseve siç ishte rasti i ndërtimeve pa leje.

“Janë bashkë. Ndryshe nga çfarë thonë”.

Sipas tij, opozitarët që ka përballë janë antishqiptare që e kanë dëshmuar mëse miri në rastin kur mbështeten rezolutën ruse të KiE në 2011.

“Më bëjnë mua bashkëpunëtor të serbit, por kur vjen puna për ta mbrojtur Kosovën aty ku duhet mbrojtur, bëhen me rusin”.

E duke qenë në Elbasan u kthen përgjigje dhe për akuzat e inceneratorëve.

“Pse do ta linim Elbasanin ashtu siç ishte? Kush ka bërë dëm të shkojë në punë të vet”.

Por i pakënaqur duket dhe me disa prej të tijve, kur vjen puna tek porositë e padëgjuara për vëmendjen ndaj fshatit.

“E keni njish dhe më të mirë se Lali Erin thua ti. Unë nuk jam i kënaqur as me njishin tuaj e as me njishin tim atje sepse më ka rënë goja”.

Premtimi që u bëri barinjve, ishte se akademia e lajmëruar nga Ministrja e Bujqësisë do të bëhet realitet shumë shpejt.

“Shumë shpejt do t’i ftojmë të vijnë kur të prezantojmë akademinë e barinjve”

