Rama-opozitës: Shkonit si dele te çadra. Jeni të shitur dhe një turp shumë i madh për këtë vend

10:55 09/11/2022

I ashpër ishte reagimi i Kryeministrit Edi Rama ndaj deputetëve të opozitës teksa fliste për financimet ruse tek Partia Demokratike. Ai u shpreh se ata janë të shitur dhe një turp i parlamentit. Sipas Ramës, deputetët thonë të njëjta gjëra që flet edhe Vladimir Putin.

“Kjo është arsyeja pse ju i thoni shqiptarëve ekzaktësisht, ca nga budallallëku, ca se jeni bedelë që nuk kuptoni fare, as pse jeni këtu, as çfarë bëni këtu dhe as çfarë doni të bëni këtu, por më e keqja akoma sepse ju tërheqin prej hunde ca të tjerë që e dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe të cilët i thonë shqiptarëve ekzaktësisht ato që Vladimir Putini thotë përditë. Ç’lidhje ka inflacioni me mua? Ç’lidhje ka kriza e energjisë me mua? Pse në Europë shajnë e mallkojnë Rusinë për gjëra që nuk i kanë bërë? Çfarë lufte? S’ka luftë, ne thjesht po bëjmë një operacion special policor kundër ca nazistëve në Ukrainë. E njëjta gjë është ajo që thoni ju. Ju jeni bedelë., ju nuk keni idenë çfarë thoni. Flas për ata që i morën paratë ruse, ngritën çadrën, ku ju si dele shkonit përditë e mblidheshit atje dhe blegërinit për të rrëzuar qeverinë e vendit tuaj, pastaj ju turrën nëpër ato marrëzitë e djegies së qendrave të votimit dhe bojkotit të zgjedhjeve sepse ju jeni të shitur, dakord. Disa prej jush janë të shitur dhe kanë marrë. Disa prej jush janë të shitur se janë gjela deti, si ai atje, njerëz që nuk kuptojnë are pse janë këtu se çfarë duan këtu, një tup i madh shumë për këtë vend dhe këtë parlament jeni të gjithë ju”, u shpreh Rama. /tvklan.al