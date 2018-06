Rama paralajmëron deputetët socialistë: Mos punësoni me mesazhe

Publikuar | 11:50

Kritik dhe i ashpër është treguar kryeministri Edi Rama me deputetët e tij. Mësohet se në mbledhjen me dyer të mbyllura të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, kryetari i tyre i ka kërkuar që të mos merren me punësime, përmes mesazheve nga celulari, por të lenë konkurset të funksionojnë.

Punësimet në administrate duhet të bëhen përmes konkurseve – u ka thënë kryeministri Rama deputetëve të tij. Ai i ka bërë thirrje të zgjedhurve socialistë të shpërndahen nëpër zona, që të jenë më pranë qytetarëve.

“Ata kanë halle, bëni kujdes me qytetarët”– i ka paralajmëruar deputetët e grupit parlamentar socialist kryeministri Edi Rama. /abcnews.al