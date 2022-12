Rama: Ka filluar faza e planifikimit strategjik të fitores, i kemi gati patronazhistët

18:48 13/12/2022

Pas përfundimit të mbledhjes me drejtuesit e qarqeve, Kryeministri Rama ka dhënë një prononcim për mediat. Gjatë fjalës së tij për gazetarët, Kryeminstri Rama ka thënë se ka filluar faza e planifikimit strategjik të fitores.

Kryeministri Rama ka ironizuar opozitën teksa ka thënë se PS bën konsolidim me partinë sepse sipas Ramës “kanë parti dhe jo çeta që mblidhen dhe shpërndahen sipas thirrjeve”.

Edi Rama: Punët e brendshme të PS që i ndjekim me shumë vëmendje vazhdimisht dhe nuk besoj se ka ndonjë gjë për t’u ndarë publikisht se ka filluar faza e planifikimit strategjik të fitores. I kemi gati patronazhistët, kjo është e rëndësishme. Bëjmë konsolidimin me partinë sepse kemi parti dhe jo çeta që mblidhen dhe shpërndahen sipas thirrjeve. Duke pasur të gjitha bashkitë, kemi një analizë performance dhe me opinionin e kryesisë së partisë dhe mbyllet i gjithë procesi./tvklan.al