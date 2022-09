Rama: Pensionet për herë të parë janë indeksuar 2 herë brenda vitit

11:46 17/09/2022

Në bisedën online me qytetarët e gazetarët, kryeministri Rama mori një pyetje nga komentet në rrjetet sociale lidhur me pensionet. “Pensionet janë rritur shumë pak lidhur me çmimet që janë ngritur në stratosferë”, shkruhet në koment, të cilit kreu i shtetit iu përgjigj se rritja ëhtë 10%, por asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Kryeministri tha se brenda një viti, me indeksimin e pensioneve dy herë brenda tij, rritja mesatare është një shifër prej 1500 lekësh.

Edi Rama: Kjo është një çështje shumë sensitive natyrisht, është një çështje e shqetësimit tonë dhe tim të përditshëm se si t’iu gjendemi më pranë pensionistëve dhe natyrisht sado me t’i ngremë asnjëherë nuk do mund t’ia themi dot vetes pensionistëve jo e jo se kemi bërë mjaftueshëm. Asnjëherë nuk është mjaft. Pro fakti është se ne kemi ndërhyrë për herë të parë në gjithë historinë e këtyre 30 viteve për të riindeksuar pensionet brenda dy herë një viti. Po t’i referohemi situatës në aspektin e numrave, atëherë ne kemi një rritje afro 10% të pensioneve krahasuar me më parë.

Kemi bërë dy indeksime, njërin në muajin Prill siç bëhet çdo vit dhe tjetrin pikërisht duke nisur nga muaji tetor në mënyrë që t’i gjendemi pensionistëve për të përballuar pikërisht goditjen nga inflacioni në ushqimet bazë. Ajo që është fakt është që pensioni është rritur me mesatarisht 15 mijë lekë krahasuar me ku ishte. Nuk është absolutisht shumë, por është shumë më shumë se sa ishte në një situatë si kjo ku sigurisht çdo rritje është e nevojshme për të përballuar të përditshmen në raport me një inflacion që sidoqoftë, duhet ta themi Shqipëria po e mban në një kontroll relativ në raport me vendet e tjera. Po të shikoni normën e inflacionit të rritjes së inflacionit në rajon, kemi nga RMV afro 17%, tek Kosova 13%, tek Serbia 13 pikë diçka përqind. Rritja në Shqipëri e Gushtit ka qenë 8%. Në totalin e vetn në 8 muaj inflacioni në Shqipëri është përsëri njëshifror, 6 e diçka përqind. Ndërkohë që vijmë në vendet e rajonit me mbi 10-11%.

Këto nuk janë shifrat e mia, nuk janë shifra të nxjerra nga qeveria, këto janë shifra të Eurostatit. Patjetër që duhet bërë më shumë, por ama ka edhe një element tjetër që rritja që vjen me valën e dytë të mbështetjes, jo vetëm për pensionistët, por edhe për të tjerë është një rritje e qëndrueshme, nuk është një paketë e cila ka një afat, por është një rritje që konsolidohet më tutje në vitin e ardhshëm ku jemi gati të vazhdojmë të bëjmë indeksime sado të ndjeshme si rezultat i një inflacioni që askush nuk e parashikon se si do shkojë./tvklan.al