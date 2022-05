Rama për Corriere: Roma do luajë si në shtëpi

15:48 22/05/2022

“Krenarë të presim finalen kur shohim të shkuarën tonë”

Feyenoord do të luajë në transfertë, ndërsa Roma në shtëpinë e saj. Ky është mendimi i kryeministrit Edi Rama për sa i përket finales së Conference League mes Romës dhe Feyenoord dhënë për të përditshmen italiane Corriere.

“Është e vërtetë. Përsa i përket imazhit, është një ngjarje e bujshme. Por për ne është edhe krenari të presim këtë finale. Deri para disa vitesh Kombëtarja jonë nuk mund të luante në Tiranë sepse kishte një stadium të vjetër që nuk përmbushte standardet ndërkombëtare. Tani kryeqyteti po pret për herë të parë një finale evropiane”.

Edhe pse shprehet se që i vogël ka bërë tifo për Juventusin, Rama thekson se në këtë finale të madhe fitorja do t’i përkasë Romës.

“Mendoj se Feyenoord ka më pak shanse për të marrë kupën, si të thuash… Holandezët do të luajnë jashtë shtëpisë, sepse Tirana është një Romë e vogël. Të gjithë shqiptarët do të bëjnë tifo për Romën. Ata që nuk mund të hyjnë në stadium do të mund ta ndjekin ndeshjen në dy tifozeritë e rezervuara për mysafirët tanë. I kërkova ndihmë policisë në Romë dhe Roterdam, të gjithë po punojnë fort për të ofruar mbështetje”.

Ndërsa Joze Muurinjon e krahason me piktorin fiorentin Paolo Uçelo, që sipas Ramës është zoti i pikturës dhe më modernët nga të gjithë modernët.

