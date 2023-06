Rama për Dakon: Me siguri diçka ka ndodhur!

21:01 06/06/2023

“Nuk ke si ndihesh mirë, dje ka qenë në krah teje. Tani është para gjykatës”

Pak orë pas arrestimit të Vangjush Dakos, reagoi kryeministri Rama nga turi i falenderimeve në Berat, ku nuk e fshehu keqardhjen për prangat ndaj ish-zyrtarit të PS.

“Kjo s’është e lehtë, natyrisht këtu ka gjëra që të bëjnë të ndjehesh jo mirë, qoftë për arsye se s’ke si ndihesh mirë kur shikon dikë që deri dje ka qenë krah teje dhe pastaj është në krah të avokatit përballë prokurorit dhe gjykatësit. Me siguri diçka ka ndodhur!”

Por edhe nga arrestim, Edi Rama sheh një sinjal pozitiv.

“Janë pjesë e një historie të re dhe rruga është e përpjetë, nuk është dishezë në këtë drejtim, por nga ana tjetër duhet të kemi parasysh se për herë të parë po ndodh kjo. Për herë të parë në historinë e popullit tonë, kurrë s’ka ndodhur më parë. E pra për këtë duhet të jemi ne krenarë për Partinë Socialiste.”

Ish-kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako ka qenë jo pak në shënjestër të akuzave, në vitin 2019, kur gazeta gjermane Bild publikoi disa përgjime, pjesë e dosjes 339 ku shfaqet në komunikime të drejtpërdrejta për blerje votash me kreun e bandës së Avdylajve. Dy vite më parë, për këto akuza, Vangjush Dako kishte këtë përgjigje.

“Unë jam akullore! I shikon këto duar ti, janë akullore këto. S’kanë prek këto as drogë, as pistoleta, as lekë të pista. Unë jam njeri me ndjenja, jam me shpirt. Jam njeri që kam reputacion jo vetëm në Durrës, por në të gjithë Shqipërinë.”

Asokohe, kryeministri Rama përmendi për herë të parë burgun për Dakon, por kjo gjë përbënte pengesë për të qenë sërish miku i tij.

“Vangjush Dako ka qenë, është dhe do të mbetet miku im! Që të jesh i qartë ti! Edhe në burg të shkojë nesër, do të jetë miku im.”

Gjithsesi masat për ta distancuar nga Partia Socialiste kryeministri Rama i mori dy vite para arrestimit, menjëherë pas zgjedhjeve parlamentare të 25 Prillit, në të cilat Vangjush Dako ishte mjaft aktiv. Pas fitores së PS, Vangjush Dako mbeti jashtë strukturave të larta drejtuese ku ishte pjesë prej vitesh.

Në 2019, Dako u shpall non-grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, me motivin e përfshirjes në rastet madhore të korrupsionit.

Klan News