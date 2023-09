Rama për Nanon: Uroj me zemër të dalë nga terapia intensive me humor e jetë të gjatë

18:20 04/09/2023

Në mbledhjen e sotme të Asamblesë së PS-së, Kreu i qeverisë Edi Rama i ka uruar shërim sa më të shpejtë liderit historik të kësaj force politike Fatos Nano.

“Mendoni dhe për ata që e krijuan këtë familje politike, për Shqipërinë Europiane, bënë sa mundën. Nuk bënë sa deshën dhe na e lane ne këtu radhën që të bëjmë të pamundurën, që kur t’ua lëmë radhën të tjerëve Shqipëria të jetë në një majë të re dhe nga aty ta marrin ta çojnë në një tjetër majë. Shpreha 100% dëshirën tuaj për t’i uruar me gjithë zemër, në emër të të gjithëve ju nga ky oxhak i familjes së tij politike, kryetarit tonë Fatos Nano që ta rifitojë lirinë fizike e shpirtërore dhe të dalë me shëndet! Me humor e jetë të gjatë nga burgu i terapisë intensive, siç doli 26 vjet më parë nga burgu politik ku e futi egërsia e pandëshkuar kriminale e njërit prej pengmarrësve më të paskrupullt të drejtësisë në historinë e shtetit shqiptar”, tha Rama.

Kujtojmë se ish-kryeministri Fatos Nano ndodhet i shtruar në spital që prej 24 Gushtit të këtij viti për shkak të komplikacioneve të tij me frymëmarrjen. Edhe pse i intubuar, pak ditë më parë në media u raportua se gjendja e tij shëndetësore ka njohur përmirësim.

Veç urimit të sotëm nga mbledhja e Asamblesë, Rama pak ditë më parë i akordoi Nanos “Medaljen e Mirënjohjes Publike”./tvklan.al