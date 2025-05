Ndalesa e radhës e Kryetarit të Partisë Socialiste, Edi Rama ishte takimi elektoral përmbylles në Lezhë. Kryesocialisti nuk la pa përmendur lobimin e Partisë Demokratike në SHBA.

“Noizy ka bërë shumë albume, është këngëtar, por bufi çfarë kënge ka këndu që morri 6 mln dhe i nisi për Amerikë për të hequr nga veshi atë matrikullimin që i kanë vënë atje. Unë nuk e di a e hoqi a se hoqi, as nuk më intereson fare”, tha Rama.

Rama tha për opozitën se do t’i kontestojë rezultatet e 11 Majit, sepse do të jetë humbëse.

“11 në darkë do të thotë fitorja më madhështore e kënetës. Me 12 paradite nuk do të dali bufi por një tjetër dhe do të thotë fitorja është në kuti numëroni me kujdes”, thekson kryeministri.

Nga Lezha kreu i PS u ndal edhe tek anëtarësimi i Shqipërisë në BE.

“BE është një shtëpi të pasurish, ata se mbajnë derën të hapur për këdo që troket. Ju e dini shumë mirë. Shtëpitë e të varfërve janë pa çelës. Që ajo derë të hapet nuk mjafton që t’i të trokasësh, por duhet që të 27 aty brenda të bijen dakord”,tha Rama.

Gjatë përmbylljes së fushatës në Lezhë, Rama nuk la pa përmendur edhe partitë e vogla që garojnë më 11 Maj.

“Sa më e vogël një parti aq më të vogla interesat që e kanë krijuar atë dhe aq më e madhe goja e atyre që bërtasin më shumë se janë të vegjël dhe duhet të dëgjohen duke bërë zhurmë, kush hedh vota për ta nuk është se po hedh vota për të realizuar diçka më mirë”, tha Rama.

Më herët Rama gjatë prezantimit të investimeve 10-vjeçare në Qarkun e Lezhës theksoi se një ndër synimet e qeverisë është që të rijetëzojë industrinë ushtarake në vend.

