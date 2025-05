Kreu i qeverisë, Edi Rama, në një takim me banorët e qarkut Berat, ka shpalosur investimet e bëra vetëm për këtë qark, që arrijnë mbi gjysmë miliardë Euro sipas tij.

Investimi më i madh në këtë qark, duke marrë për bazë nga ato që paraqiti Rama, e zë infrastruktura me vlerë 210 milionë euro për 255 kilometra rrugë. Ky investim sipas kryeministrit ka siguruar 95% akses të rrugëve të fshatit.

Për turizëm janë investuar rreth 20 milionë euro, ujesjellës e kanalizeme 108 milionë, energjia elektrike 60 milionë euro, bujqësia 18 milionë, shëndetësia 65 milionë dhe arsimi rreth 20 milionë euro. Rama veçoi investimet në kulturë, 22.5 milionë euro, që i cilësoi si investimet më të larta krahasuar me qeveritë e tjera.

Për kryesocialistin, arsyeja përse kjo forcë politike duhet të marrë mandatin e katërt, është që të përmirësohen investimet e bëra deri më tani.

“Janë bërë 203 projekte me vlerë 210 mln euro për 255 km rrugë. Kështu është siguruar 95% akses. Hap pas hapi do fillojë zëvendësimi i rrugëve të dheut me asflat ose rrugë të bardhë.

Tek rigjenerimi urban, janë 75 projekte, 59 milionë euro janë dhënë këtij qarku.

Projektet për turizëm e mjedisin. Gati 20 milionë euro investime, për të dhënë këtë profil turistik.

Ujësjellës dhe kanalizime. Sot janë investuar deri tani 71 projekte me vlerë 108 milionë euro.

Tek energjia, ju e dini shumë mirë se çfarë problemesh ka pasur. 60 milionë euro janë bërë në Berat vetëm për energjinë elektrike.

Bujqësia, 57 projekte me 18 milionë euro.

Tek arsimi janë bërë 54 projekte për shkolla, për një vlerë afër 20 milionë euro.

Projektet e kulturës, 22 milionë euro për qarkun e Beratit. Janë një shifër që siguroj është më e madhe se shifrat e qeverive të mëdha të marra së bashku.

Qëndrat shëndetësore dhe spitali, 65 milionë euro, 48 projekte.

Në total, në qarkun e Beratit ne kemi investuar mbi gjysëm miliardë euro. Besoj se e gjithë kjo flet vetë jo se këtu është bërë fushë me lule edhe se njerëzit duhet të jenë të lumtur. Flet vetë për sa është bërë, e për ata që thonë pse doni mandatin e katërt, pikërisht sepse ka ende shumë për të bërë. E harrojeni se e bën dikush tjetër përveç PS”, tha Rama.

/tvklan.al