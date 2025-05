Kryeministri Edi Rama, ka mbajtur një takim përmbyllës ne Shkodër për efekt të fushatës elektorale të zgjedhjeve të 11 Majit.

Nga aty, Rama shprehu dhe një herë rëndësinë e anëtarësimit të Shqipërisë në unionin evropian, për të cilin shpreh herë kreu i qeverisë ka thënë se negociatat me të janë mundësuar vetëm falë Partisë Socialiste.

Një thirrje pati për demokratët, duke thënë në fjalë të tjera se nëse nuk votojnë për forcën politike të Ramës, mundësia e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian mund të zhduket.

“Ata na e kanë hap derën, se që ata të na hapin derën duhet që 27 që janë aty brenda, të jenë dakord të hapet dera. Ti bjeri derës sat ë duash. Le të jesh më i miri i botës, nuk ta hapi derën, po s’qe të gjithë ata dakord dhe po s’qe interesi i tyre. Sot janë përputhur interesat. Janë përputhur yjet. Sot, nga fundi i rrugës që ishim, ne jemi krah me krah me Malin e Zi, Serbinë e kemi shumë prapa, e në 2027 mund ta mbyllim. Po nuk e mbyllëm 2027 për tekat e demokratëve të Shkodrës, e për tekat e demokratëve nuk e di unë se kujt, ne mund të na mbyllin e derën. Por jo mua, se kjo s’është për karrigen time. Kjo është për gjithë fëmijët e këtij vendi, të cilëve kush voton, u ka borxh. Prinderit demokratë duhet të shohin interesin e fëmijës së tyre, çfarë t’i jap, Shkodrën Madhështore me bufin e kënetës, këtë t’i jap?”, tha Rama.

/tvklan.al