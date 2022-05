Rama për zgjedhjen e presidentit: Dihet se me kë nuk negociojmë, opozita të gjejë rrugën për të arritur një konsensus

Shpërndaje







17:53 16/05/2022

Pas dështimit të raundit të parë për zgjedhjen e presidentit, Kryeministri i vendit Edi Rama nga oborri i Kuvendit ka dhënë një deklaratë për mediat ku është shprehur se nuk “dinë se kujt t’ia japin të drejtën për të propozuar emra” sepse sipas tij nga ana tjetër, kanë të bëjnë me copa e çika.

Edi Rama: T’ia kalojë këtë të drejtë kujt? Kujt ekzaktësisht se ne nuk po dimë më as kë kemi në anën tjetër se kemi lloj-lloj copash dhe çikash. Ku qëndron logjika në këtë? Ne kemi kaluar në këtë proces kur kemi qenë në opozitë, njëherë kur ne kishim numra të mjaftueshëm për të bllokuar 84-ën, por njëherë tjetër kur ne nuk kishim numrat, pra PD kishte numrat për të zgjedhur presidentin. Ne jemi ulur në tryezë dhe kemi vazhduar përpara pavarësisht se shumica e asaj kohe zgjodhi një president tjetër që ishte nga radhët e partisë së shumicës. Ky është roli që ka opozita. Të gjejë rrugën për të arritur një konsensus dhe të jetë e hapur për të rënë në dakordësi për një emër që është prej shumicës. Nuk e kuptoj këtë. Do të presim me durim deri në fund. Ne nuk do të mbetemi pa ezauruar atë mandat shumë të qartë që na jep kushtetuta.

Kryeministri i vendit Rama po ashtu ka thënë se dihet se me kë nuk do të negociojë maxhoranca, ndërkohë që ka shtuar se janë të hapur të flasin me çdo palë.

Edi Rama: Dihet se me kë nuk negociojmë dhe kë refuzojmë që ta marrim në konsideratë, ndërkohë ne jemi të gatshëm që të flasim me çdo palë, apo pjesë që do të donte të fliste me ne. Nëse nuk duan të flasim ne, nuk kemi asnjë mundësi tjetër, të përdorim mandatet që na jep kushtetuta.

Është për të ardhur keq, sepse mund të ishte një proces më i kulturuar, më i harmonizuar në aspektin e një ballafaqimi idesh dhe për më tepër në një kohë si kjo kur ne nuk kemi nevojë të krijojmë konflikte ekstra sepse boll janë ato që janë të trashëguar, ne mund të shprehim dëshirën dhe vullnetin dhe të kemi durimin për të ndjekur këtë proces si e parashikon procedura.

Kryeministri Rama ka deklaruar gjithashtu se nuk është kushtëzuar askush, por thjesht Partia Socialiste ka thënë që kandidati për president nuk do të jetë nga grupi parlamentar.

Edi Rama: Ne nuk kemi kushtëzuar askënd, ne thjesht kemi thënë që kandati për president nuk do të jetë nga grupi jonë parlamentar dhe aq më pak që të kushtëzojmë të tjerët. Ne nuk kemi vënë kushte të tilla, nëse ata kanë ndonjë që ne nuk e kemi parasysh, le të na vinë dhe të na e thonë se cili është se mbase në kaq vite ka mbetur ndonjë figurë e pazbuluar./tvklan.al